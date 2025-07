MG: operação prende 18 pessoas por matar traficantes rivais

As investigações também apontaram que o grupo tinha divisão de funções desde responsáveis por depósito de armamento, aquisição de munições, executores, mandantes, dentre outros. Além de um esquema estruturado para a distribuição de entorpecentes. PF cumpre mandados de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas

Para o MPMG, a operação teve como objetivo combater os crimes de homicídio, tráfico de drogas/armas e desarticulação da organização criminosa, um passo importante no combate à criminalidade organizada na região, reforçando o compromisso das forças de segurança com a preservação da ordem pública e a segurança da população da sociedade.

A operação contou com a participação do Gaeco de Uberlândia, da Promotoria de Justiça de Prata, da 9ª Região da Polícia Militar e do 9º Departamento de Polícia Civil. Ao todo, estiveram envolvidos três promotores, 70 policiais militares, 16 policiais civis e servidores e colaboradores do Ministério Público.

As investigações da Gaeco, apontaram que a cidade de Prata foi escolhida estrategicamente pelos criminosos por sua proximidade com Uberlândia e Uberaba, cidades regionais com grandes presídios, atraiu a presença de lideranças do PCC para o Triângulo Mineiro. Proporcionando o intercâmbio entre criminosos faccionados e/ou simpatizantes.

Segundo o MPPMG, a cidade possui rotas com pouca fiscalização, com poucos radares e postos de pedágio para registro fotográficos, o que favorece o transporte de drogas entre os estados de Minas Gerais, São Paulo e Goiás.

Outro fator explorado pelo grupo era a alta rotatividade de trabalhadores rurais durante o período de safra. A presença de alojamentos coletivos e a pouca fiscalização facilitavam a comercialização local de drogas, tornando o município também um ponto de consumo, segundo o Gaeco.