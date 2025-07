Vídeo: tamanduá-mirim atropelado em cidade mineira volta a andar

Após 22 dias de cuidados intensivos da equipe do Hospital Veterinário da Uniube (HVU), o tamanduá-mirim, que foi atropelado em Uberaba, no Triângulo Mineiro, e estava com fissura na região da coluna vertebral, voltou a andar.

Em 10 de junho, o animal foi encontrado caído à margem de uma rodovia da cidade e encaminhado ao hospital.

Segundo a médica-veterinária e residente do setor de Animais Silvestres do HVU, Rebeca Alves de Oliveira, no momento que chegou ao hospital, o jovem macho apresentava ausência de movimentos e reflexos motores, fissura na região da coluna vertebral e comprometimento neurológico.

"Exames iniciais indicaram um quadro de traumatismo crânioencefálico. Iniciamos imediatamente um protocolo medicamentoso para tratar o quadro neurológico, e, em seguida, realizamos um exame de raio-X para investigar a ausência de movimentação nos membros pélvicos. O exame revelou uma fissura na região da coluna vertebral", explicou.

Em seguida, ainda conforme a médica-veterinária, foi iniciado um novo protocolo de suporte clínico e fisioterapias leves, incluindo caminhadas diárias, com o objetivo de estimular a mobilidade e fortalecer a musculatura dos membros afetados.

"E depois de 22 dias de cuidados intensivos, o animal apresentou significativa evolução clínica. Hoje ele está muito mais ativo, já consegue caminhar sozinho e até escalar parcialmente árvores. Está mais responsivo, demonstrando comportamentos naturais da espécie, o que é um excelente indicativo de recuperação", comemorou Rebeca Oliveira.

Assim que concluir seu tratamento, o jovem tamanduá-mirim será encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETRAS), onde passará por avaliação final para assim ser reintegrado ao seu habitat natural.