Justiça marca audiência para acusado de matar sargento Roger Dias em BH

A Justiça marcou a audiência de Welbert de Souza Fagundes, acusado de matar o sargento Roger Dias em janeiro de 2024, para o dia 20 de agosto. Em janeiro deste ano, o exame da perícia da Polícia Civil descartou a hipótese de insanidade do réu. Welbert responde por homicídio qualificado.

“Após a conclusão do laudo pericial de insanidade mental, foi determinada a inclusão do feito na pauta de audiência, oportunidade em que serão ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como será realizado o interrogatório do réu preso, que participará por videoconferência”, afirma o documento assinado pelo juiz Roberto Oliveira Araujo Silva.

A investigação foi feita com base no exame da perícia do Instituto Médico Legal (IML). O relatório concluiu que Welbert tinha preservação das capacidades de entendimento e determinação em relação, ou seja, pleno conhecimento de seus atos.

O laudo diz que Welbert foi examinado no Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz, em Barbacena, no Campo das Vertentes, e que ele teria tentado fingir um problema mental para escapar da acusação de homicídio. A conclusão cita ainda que houve uma tentativa de manipulação do exame.

A defesa de Welbert alegou, em novembro de 2024, que ele teria sofrido uma suposta crise mental durante um atendimento médico no hospital. Na ocasião, ele quebrou um consultório e tentou jogar um computador contra um dos médicos.

A reportagem do Estado de Minas procurou a defesa de Welbert e aguarda retorno.



O caso

De acordo com a denúncia do Ministério Público, no dia do ocorrido, os militares receberam denúncias de que suspeitos de roubar um veículo estavam transitando em um carro Fiat Uno pela Avenida Risoleta Neves, próximo ao Minas Shopping. A denúncia ainda informava que os suspeitos estavam armados.

Os policiais montaram operação na avenida quando visualizaram o carro denunciado com dois indivíduos no interior, sendo que Geovanni Faria De Carvalho estava na condução. Os agentes deram ordem de parada para o motorista, que ignorou e fugiu em alta velocidade. Os militares montaram operação de cerco e bloqueio na região e posicionaram a viatura na Rua Trinta e Nove.

Minutos depois, o carro ocupado pela dupla foi visualizado pela PM, que deu nova ordem de parada, que foi novamente ignorada. Durante a nova tentativa de fuga, o condutor desviou da viatura na rua e colidiu com uma motocicleta.

O condutor da moto foi arremessado e caiu no capô do carro conduzido por Geovanni. O acusado continuou acelerando o veículo e apenas parou quando perdeu o controle da direção e bateu em um poste. O motociclista foi socorrido e encaminhado para o Hospital Risoleta Neves.

Depois do impacto, Geovanni e Welbert desembarcaram do veículo e fugiram pela avenida no sentido Santa Luzia. Durante a perseguição, o acusado Welbert atirou duas vezes contra o sargento Roger Dias, acertando-o na cabeça. Outro militar continuou a perseguição, cercou Welbert e atirou contra ele.

Welbert e o sargento Dias foram levados para o Hospital Risoleta Neves, mas o militar morreu alguns dias depois. Depois do socorro, os agentes retornaram ao local da ocorrência para localizar Geovanni, que foi encontrado escondido em uma laje de um comércio do bairro Novo Aarão Reis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Durante a abordagem, o acusado atirou contra quatro policiais militares, mas errou os disparos. Os agentes reagiram e atiraram contra Geovanni, que também recebeu atendimento médico no Hospital Risoleta Neves. “Os denunciados atentaram contra agentes de segurança pública no exercício das funções, com o fito de assegurar a impunidade do crime de roubo praticado antes dos fatos”, afirma a denúncia do MP.