Welbert de Souza Fagundes, acusado de disparar e matar o sargento da Polícia Militar Roger Dias, no início de janeiro deste ano, foi condenado por roubo a mão armada de um carro, horas antes do homicídio do militar, na manhã do dia 5 de janeiro, no Bairro Cachoeirinha, na Região Nordeste de Belo Horizonte. A decisão desta quinta-feira (25/7), determina que o réu cumpra 10 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado.





Conforme a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), no dia dos fatos, por volta das 14h40, na Rua Conde Santa Marinha, Welbert “agindo dolosamente” roubou mediante grave ameaça com uso de arma de fogo um carro Honda Civic, um aparelho celular e uma carteira com cartões e documentos. No documento, consta que a vítima estava dentro do veículo quando foi surpreendida pelo homem que disse: “saia antes que eu te dê um tiro na cara”.





Em seu depoimento, a vítima informou que reconheceu Welber dias depois do crime, a partir de fotos que estavam sendo divulgadas pela suspeita da morte do sargento da Polícia Militar Roger Dias. O motorista também afirmou que o acusado tinha tatuagens de um numeral, um coração e um saquinho de dinheiro no dedo. Em sua defesa, o homem negou os fatos.





Na sentença, a juíza Patrícia Vieira Cellis, da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, considerou que o homem é “multirreincidente” com quatro condenações penais definitivas por delitos de natureza patrimonial, como roubo e furto.





Homicídio PM





A ocorrência que resultou na morte do sargento Roger Dias aconteceu na noite de sexta-feira (5/1). O militar estava em uma das equipes que foi até o Bairro Novo Aarão Reis à procura de dois suspeitos foragidos depois de serem beneficiados pela saidinha de fim de ano e não terem retornado para a cadeia, e foram vistos furtando uma caminhonete.





A dupla dirigia um Fiat Uno prata quando foi avistada por uma viatura, dando início a uma perseguição, que só terminou quando eles atingiram um motociclista em uma avenida do bairro. O carro parou de funcionar e eles fugiram a pé. Os policiais se dividiram, indo um atrás de cada um dos ladrões.





Imagens de câmera de segurança mostram o sargento perseguindo Welbert de Souza Fagundes, de 25 anos. Em determinado momento, o sargento é visto se aproximando do homem. Nesse instante, deu ordem para que o fugitivo parasse e se deitasse. De repente, o homem, que estava de costas, virou-se, apontando uma arma para o policial e atirando.





O policial caiu no chão. O homem atirou mais uma vez, atingindo a perna do sargento. Antes de desmaiar, o militar desferiu vários tiros na direção do seu agressor, atingindo-lhe uma das pernas. Ele acabou preso.





Já o segundo detento, que também estava no carro, tentou, por horas, fugir dos militares. Ele chegou a se esconder em uma casa, onde trocou tiros e correu para uma mata da região. O homem só foi encontrado durante a madrugada de sábado (6), escondido no meio da lama de um chiqueiro.





Segundo informações da Sejusp-MG, Welbert estava preso no Presídio Antônio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, desde 24 de agosto de 2023. De acordo com informações da Polícia Militar, ele teve o benefício da saidinha concedido em dezembro e deveria ter retornado ao presídio no dia 23 de dezembro. Ele era considerado foragido da Justiça. Ainda de acordo com a PM, o suspeito tinha 18 passagens policiais por crimes como roubo, tráfico de drogas, falsidade ideológica e agressão.





O segundo homem foi identificado como Geovanni Faria de Carvalho, de 33 anos. Ele também estava preso na mesma unidade, entre março e setembro de 2023, quando recebeu um alvará de soltura concedido pela polícia. Segundo consta na Sejusp, ele já esteve em diversas unidades prisionais do estado desde março de 2016. A PM informou que ele possui quinze registros policiais, sendo duas por homicídio.