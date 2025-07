Foragido e segurança de facção do RJ morrem em operação da PM na Grande BH

Dois homens, de 20 e 26 anos, suspeitos de integrarem a facção criminosa Orcrim TCP (Terceiro Comando Puro), do Rio de Janeiro, morreram em uma operação policial em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (8/7).

Militares do Grupo Especializado em Recobrimento (GER) receberam a informação de que o homem de 26 anos, alvo da operação, estava no bairro Vale das Acácias. Ele era foragido da Justiça e tinha passagens por lesão corporal, posse de arma de fogo e quatro homicídios em Belo Horizonte.

Conforme o boletim de ocorrência, os militares montaram uma operação e confirmaram que o homem estava em uma casa da região, conversando com o jovem. Segundo os militares, o mais novo era responsável pela segurança do foragido que estava armado e observava a movimentação da rua. O jovem já era conhecido no meio policial por ter envolvimento com o crime e ostentar drogas e armas nas redes sociais.

Os militares entraram por um portão entreaberto e ordenaram que a dupla saísse da casa com as mãos na cabeça para fazerem buscas. Eles tentaram fugir e o o suspeito de 26 anos atirou duas vezes contra os militares, que revidaram. O jovem saiu de um cômodo com uma pistola em punho e também foi atingido.

Os dois foram socorridos e levados ao Hospital São Judas Tadeu, onde morreram. Uma mulher com três crianças compareceu afirmando ser a companheira de um dos suspeitos. Ela foi à delegacia prestar depoimento como testemunha e as crianças ficaram sob os cuidados da irmã.

Os militares retornaram à residência e não encontraram materiais ilícitos. As armas foram apreendidas e o caso é acompanhado pela Corregedoria da PM.

Três mortes em dois dias



Na última segunda-feira (7/7), outro suspeito morreu em uma operação policial na Grande BH. Na ocasião, um homem de 33 anos atacou um militar com um facão e foi morto por disparos de arma de fogo.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem foi flagrado com uma moto com queixa de roubo. Ele fugiu dos policiais, se escondeu em uma casa e atacou o policial, que revidou com tiros. O homem foi socorrido para o Hospital Municipal de Contagem, onde teve a morte confirmada pela equipe médica.