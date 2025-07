MG: jovens invadem farmácia, rendem funcionários e acabam presos

Um jovem de 20 anos foi preso e dois adolescentes, de 15 e 16, apreendidos depois de invadirem uma farmácia, renderem os funcionários e roubarem um celular e dinheiro. O crime aconteceu no bairro Cidade Nobre, em Ipatinga (MG), no Vale do Aço, na noite de segunda-feira (7/7).

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os suspeitos invadiram a farmácia armados com uma faca e uma de arma de fogo falsa. Eles renderam os funcionários e roubaram R$ 400 em espécie e um aparelho celular.

A polícia montou uma operação de cerco e rastreamento. As buscas seguiram até a manhã de terça-feira (8/7), quando os três foram localizados em dois pontos diferentes da cidade.

O primeiro foi abordado com a faca, o celular roubado e as roupas usadas no roubo. Os outros dois foram encontrados na região conhecida como Nova Esperança. Com eles, estava a imitação de arma de fogo.

O trio foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente do material apreendido. A quantia em dinheiro não foi recuperada.