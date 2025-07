Dupla suspeita de matar idoso por engano em Minas é presa

Dois homens, de 33 e 37 anos, foram presos nessa terça-feira (8/7) suspeitos de matarem um idoso, de 60, que dirigia um carro em uma estrada de terra. Investigações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apontam que a vítima morreu por engano, uma vez que o alvo do ataque era outra pessoa.

O caso aconteceu em Caratinga (MG), no Vale do Rio Doce, em 6 de fevereiro deste ano. Na ocasião, a vítima, de 60 anos, foi executada enquanto dirigia uma caminhonete por uma estrada de terra, na zona rural do município.

Segundo o delegado Sávio Moraes, o crime foi premeditado e motivado por uma dívida. Porém, o alvo do ataque era outra pessoa. “Já colhemos provas robustas do envolvimento dos investigados e seguimos apurando a possível participação de outros indivíduos no crime, bem como a conexão desse caso com outros dois homicídios registrados em Caratinga”, informou.

O suspeito de 37 anos foi apontado como mandante do crime. Ele foi localizado, monitorado e preso na cidade de Rio Quente (GO), em uma ação conjunta com a Polícia Militar de Goiás, enquanto estava em um clube.

De maneira simultânea, o comparsa, de 33, foi preso em Campos Altos, no Alto Paranaíba, por policiais civis da delegacia local. Ele também é suspeito de envolvimento direto no ataque.

Ainda conforme a Polícia Civil, os presos foram encaminhados ao sistema prisional. As investigações continuam.