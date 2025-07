BH: detento em saída temporária furta moto, foge e é preso

Um homem de 29 anos foi preso por furtar uma moto clonada nesta terça-feira (15/7) no Bairro Etelvina Carneiro, na Região Norte de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o suspeito estava sob o direito de saída temporária.

Segundo a corporação, os agentes foram acionados para uma ocorrência de furto e roubo de motocicleta. Durante as buscas, os militares suspeitaram da atitude do condutor, que pilotava uma Honda Fan 160, de cor vermelha.

Ao avistar as viaturas, o homem tentou fugir, mas acabou perdendo o controle da direção, caindo no chão. Com ele foram encontrados e apreendidos uma chave micha e um alicate corta cabos, material normalmente usado para furtar motocicletas, dentro de uma mochila.

Os policiais consultaram o número do chassi e constataram que se tratava de uma moto furtada em Contagem, na Região Metropolitana. O veículo também foi apreendido.

De acordo com pesquisa realizada no sistema, foi verificado que o condutor estava em saída temporária e possui registros pelos crimes de tráfico de drogas e roubo.

A ocorrência foi registrada na Polícia Civil, que informou ao Estado de Minas que o suspeito foi conduzido e será ouvido por meio da 2ª Central Estadual de Plantão Digital. Os procedimentos estão em andamento.