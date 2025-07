Preso em BH suspeito de estupro de vulnerável

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Procurado pela Justiça do estado vizinho do Espírito Santo, por crime de estupro de vulnerável, um homem, de 56 anos, foi preso pela Polícia Civil, no último final de semana, em Belo Horizonte (MG).

Segundo policiais da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), ele abusou da enteada, de 14 anos, fugiu para Minas Gerais e se preparava para sair do País.

Na tarde da última sexta-feira (11/7), os investigadores realizaram levantamentos para cumprir o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça capixaba.

Os policiais estiveram no bairro Nova Suissa, onde supostamente o homem estaria residindo, mas o alvo não foi localizado.

Com uma mudança de estratégia, os policiais partir para o “Plano B”. Foram ao Bairro Jardim América, na Zona Oeste, onde trabalha a ex-companheira dele e conseguiram pegá-lo, quando foi montada uma operação conjunta com a Polícia Militar.