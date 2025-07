Caminhoneiro é preso com 400 kg de maconha em meio a carga de carne

Um caminhoneiro, de 29 anos, foi preso ao ser flagrado com 400 quilos de maconha em meio a um carregamento de carne na BR-262, em Juatuba (MG), Região Central de Minas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o flagrante aconteceu durante uma fiscalização na altura do quilômetro 360 da rodovia na noite dessa segunda-feira (14/7).

O caminhoneiro recebeu ordem de parada da equipe e, durante a abordagem, os policiais notaram sinais de adulteração no lacre de segurança do baú do veículo. Com apoio de cães farejadores da PRF, a equipe verificou a possível presença de drogas no interior do caminhão.

Os policiais levaram o veículo abordado para um local com condições sanitárias adequadas para a realização da deslacração da carga.

No interior do baú, foram localizados 400 quilos de maconha escondidos em meio a carga de 27 toneladas de carne.

Questionado, o caminhoneiro afirmou que recebeu a droga no estado de Rondônia, no Norte do país, e seguia sentido Belo Horizonte. O homem ainda disse que os proprietários da carga de carne não tinham conhecimento que a droga seria transportada junto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ocorrência, a droga e o detido foram encaminhados à Polícia Federal da capital para as providências cabíveis.