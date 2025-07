MG: homem dá prejuízo de R$ 5 milhões ao Mercado Livre ao desviar celulares

Um homem de 40 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (14/7) em Poços de Caldas (MG), no Sul de Minas, suspeito de desviar celulares do Mercado Livre para revendê-los na cidade e em outros municípios da região. Segundo a polícia, o prejuízo causado à empresa é estimado em R$ 5 milhões.

Em coletiva à imprensa, a Polícia Civil informou que, há cerca de um mês, recebeu representantes do Mercado Livre com documentos obtidos por meio de uma auditoria, nos quais foi identificado o desfalque de 557 aparelhos telefônicos de alto valor.

O investigado trabalhava como chefe de operações do centro de distribuição da empresa em Poços de Caldas. “Identificamos sucessivos atos de lavagem de dinheiro decorrentes da revenda dos aparelhos ao longo de três anos em que ele ocupou essa função”, explicou o delegado Thiago Moreira.

Segundo ele, as pessoas que realizaram as compras não sabiam que os telefones eram furtados. “Com o acesso privilegiado ao sistema do Mercado Livre, esse homem conseguia imprimir a nota fiscal do cliente que havia comprado”, disse.

Na casa do ex-funcionário do Mercado Livre, a polícia apreendeu uma CPU, um notebook - por meio do qual eram feitos os anúncios de revenda -, quatro celulares e um carro, modelo Honda Civic.

O investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. Ele responderá pelos crimes de furto qualificado e lavagem de dinheiro.

A reportagem tentou contato com o Mercado Livre, mas a empresa não disponibiliza, em seu site, canais de comunicação com a assessoria de imprensa. O espaço segue aberto para manifestação.

