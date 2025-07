Juiz de Fora: policial morre ao despencar com carro em barranco de 50m

Um homem de 66 anos, identificado pelo Corpo de Bombeiros como um policial militar reformado, morreu na tarde desta segunda-feira (14/7) na BR-267, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, depois de sofrer um acidente de carro.

Segundo a corporação, o militar dirigia o veículo, quando, na altura do KM 115 da rodovia, saiu da pista e caiu em um barranco no acostamento, percorrendo aproximadamente 50 metros até a parada final.

A vítima morreu na hora e foi encontrada encarcerada no interior do veículo e com múltiplas fraturas, informou o Corpo de Bombeiros em comunicado.

“A guarnição realizou os procedimentos de segurança e aguardou a chegada da perícia técnica da Polícia Civil, que, após realizar os trabalhos de praxe, liberou o corpo para as providências posteriores”, completou.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

