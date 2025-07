Pai e filho são atingidos por carreta enquanto pedalavam em rodovia de MG

Uma carreta atingiu dois ciclistas, pai e filho, que estavam na rodovia BR-146, no quilômetro 107, sentido Patos de Minas/Araxá, no Triângulo Mineiro. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (14/7).

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta das 6h58. No local, as duas vítimas estavam conscientes. De acordo com a corporação, o pai foi encontrado deitado sobre uma vegetação, com ferimentos no rosto e relatando dor no ombro esquerdo.

Já o filho, estava sentado próximo ao acostamento da rodovia, afirmando que estava com dor na clavícula. Aos bombeiros, as duas vítimas relataram que estavam realizando atividade de ciclismo quando foram atingidos pela carreta.

Os dois receberam os primeiros socorros no local, foram imobilizados e encaminhados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araxá para avaliação médica especializada.

Não há informações sobre o motorista da carreta, que não parou para prestar socorro. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) também foi acionada.