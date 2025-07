Prédio da Câmara de Nova Lima ficará fechado após rompimento de adutora

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Forro de gesso caindo, fios expostos, paredes, equipamentos e quadros históricos danificados. Esse é o cenário encontrado por quem trabalha na Câmara Municipal de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, depois do rompimento de uma adutora. Os estragos ocorreram no sábado (12/7) e o imóvel histórico passou por nova fiscalização da Defesa Civil municipal na manhã desta segunda-feira (14/7).

No início da tarde de sábado, o jato de água que saía do cano da Copasa, no entorno da Praça Bernardino de Lima, no Centro de Nova Lima, foi visto de longe. Imóveis situados próximos ao espaço foram danificados.

Imagens feitas dentro da sede do legislativo municipal mostram que equipamentos eletrônicos, como microfones, computadores e móveis, foram danificados pela água. Além disso, alguns quadros de parlamentares que passaram pela casa também foram atingidos e terão que passar por reforma.

Desde então, os funcionários da Câmara Municipal estão trabalhando de maneira remota. Em entrevista à imprensa, nesta manhã, o presidente da casa, vereador Thiago Almeida (PSD), afirmou que o setor administrativo foi transferido para um edifício anexo.

Em nota, divulgada no sábado, o vereador afirmou que o recesso parlamentar vai continuar até que os danos sejam completamente avaliados e reparados pelos órgãos responsáveis. “Embora situações como essa fujam ao nosso controle, estamos tomando todas as providências com agilidade e responsabilidade para garantir a segurança de servidores, parlamentares, comerciantes e de toda a população que frequenta a Casa”, pontuou a nota assinada por Almeida.

Nesta segunda-feira, durante nova vistoria, os técnicos da Defesa Civil voltaram a constatar que não houve dano estrutural no imóvel. De acordo com a Prefeitura de Nova Lima, o órgão só foi acionado para avaliar danos no prédio do legislativo. Com a liberação, as reformas já começaram, no entanto, não possuem previsão para terminar.

Rompimento de adutora

De acordo com a Copasa, o rompimento ocorreu durante obras relacionadas às redes de drenagem pluvial. Os reparos foram concluídos nesta segunda-feira e o fornecimento de água na região foi regularizado.

“A Copasa reforça que, caso algum cliente ainda esteja com problemas no abastecimento de seu imóvel, é fundamental que entre em contato pelos canais oficiais de relacionamento, informando o endereço completo, para que a ocorrência seja avaliada individualmente”, informou a companhia.

Procurada, a Prefeitura de Nova Lima esclareceu que o rompimento da adutora não teve relação com as obras de requalificação da Praça Bernardino de Lima, e sim com uma intervenção na rede pluvial devido a um "entupimento identificado no sistema de drenagem".

