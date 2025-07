BH: zoológico e aquário oferecem programação de férias; confira

O período de férias escolares começou e, para preencher a rotina das crianças e adolescentes, a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, que fica na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, lançou um novo projeto: “Férias nos Parques e na Zoobotânica”. De 22 a 25 de julho, os estudantes em recesso poderão se divertir com visitas e atividades interativas. Os ingressos custam de R$ 6,70 a R$ 10,15.





A programação é indicada para crianças a partir dos seis anos. A ideia é proporcionar aos visitantes conhecimento, de maneira divertida, sobre as espécies e sobre os “bastidores” da Fundação. Os participantes vão conhecer o setor de veterinária, a cozinha onde são preparadas as refeições dos animais, o laboratório do Aquário e o laboratório e viveiro do Borboletário.





Além das visitas guiadas, serão ofertadas oficinas pedagógicas de plantio no Jardim Botânico. Especificamente para essa atividade, é necessário que os participantes levem embalagens recicláveis, como potes de sorvete, caixas de leite ou suco e garrafas PET cortadas, que vão servir como suportes alternativos durante os plantios das espécies.





Confira a programação completa





Terça-feira (22/7)





No primeiro dia do evento, será realizada uma visita guiada ao Hospital Veterinário e à cozinha dos animais, das 9h às 11h30. Lá, as crianças vão entender como cuidar da saúde dos animais que vivem no zoológico, como são elaboradas as dietas de cada animal e como é a rotina dos profissionais que preparam e distribuem os alimentos para eles.





Nesse mesmo dia, das 14h às 16h, a programação será no Laboratório Aquário e Oficina Pesque & Fale. Nesse momento, os participantes vão entender sobre circulação de água, sistema de bombas, limpeza dos tanques, alimentação dos peixes e a cenografia dos tanques.





Para fechar o dia, haverá a Oficina Pesque & Fale, uma pescaria simulada, num tanque de areia, para que as crianças conheçam algumas das espécies de peixes que vivem no Rio São Francisco. Após a oficina, os participantes vão percorrer os tanques.





Quarta-feira (23/7)





No segundo dia, a visita guiada será ao laboratório e ao viveiro do Borboletário, das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30. Lá, os inscritos poderão conhecer o processo e o local onde são criados esses delicados insetos. É possível visualizar as diferentes fases do ciclo de vida das borboletas e ainda percorrer o interior do viveiro onde elas vivem.





Quinta-feira (24/7)





Na quinta-feira, o passeio é pelo Laboratório do Aquário e Oficina Pesque & Fale, das 9h às 11h30 e pelo Hospital Veterinário e à cozinha dos animais, das 14h às 16h30.





Sexta-feira (25/7)





O último dia de atividades contará com a Oficina de Plantio de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC’s) e/ou plantas ornamentais, das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30. O objetivo é despertar o interesse pelas plantas, além de apresentar espécies alimentícias pouco conhecidas e estimular uma alimentação mais diversificada. Poderá ser plantada também uma espécie ornamental.







Também para essa atividade os participantes deverão levar embalagens recicláveis que servirão de suportes alternativos para o plantio das espécies, como potes de sorvete, caixas de leite ou suco e garrafas PET cortadas.

Serviço

Zoobotânica (Jardim Zoológico e Jardim Botânico) de Belo Horizonte

Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, 8000 - Pampulha

Os interessados em participar das atividades devem fazer um cadastro prévio, até quinta-feira (17/7), no site Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica. As inscrições custam de R$ 6,70 a R$ 10,15. A entrada com veículos também é paga.





Meia-entrada

Têm direito à meia entrada, mediante apresentação de identificação: criança e jovem com idade de cinco a 20 anos; idosos com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 e, quando necessário, seu acompanhante; pessoas com deficiência e, quando necessário, seu acompanhante e estudantes com idade entre 21 e 59 anos.

Gratuidades





Têm direito à gratuidade, mediante apresentação de identificação: crianças até 4 anos; pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007 e alunos de instituições públicas de ensino, assistidos por instituições públicas de saúde e por instituições de assistência social cadastradas em conselho de assistência social ou convênio com Município, Estado ou Federação, mediante agendamento prévio para visita em grupos pela instituição e apresentação de documentação (como comprovante de inscrição em CMAS, CMDCA ou CEBAS, no caso das assistências sociais).

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino