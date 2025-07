Férias: 5 vacinas essenciais para tomar antes de viajar

Julho é marcado pelo Dia do Viajante, lembrado 25 de Julho. A data que visa homenagear quem ama explorar o mundo e conhecer novas culturas, também serve como um lembrete sobre a importância de se preparar adequadamente para suas aventuras, seja planejando roteiros ou cuidando da saúde para garantir viagens seguras e proveitosas. Para Fábio Argenta, diretor médico e sócio fundador da Saúde Livre Vacinas, rede de clínicas de vacinas para todas as idades, a atualização na caderneta de vacinação não pode faltar para quem vai se aventurar Brasil afora.

“Essa época do ano em que há o recesso escolar, muitos pais escolhem coincidir suas férias para uma viagem em família. Mas é importante ter em mente que checar as vacinas é uma etapa fundamental do planejamento. O cuidado com a saúde preventiva pode diminuir a chance de adoecer durante a estadia e também previne a disseminação de vírus. As vacinas precisam ser tomadas em média 15 dias antes da data de embarque, para que tenham tempo de desenvolver a proteção”, informa.

Todo viajante deve consultar as exigências de imunização de cada destino, mas Fábio listou algumas das principais vacinas que não podem faltar antes de viajar. Confira:

Febre amarela : é obrigatória para viajantes que visitam áreas endêmicas, como: Maldivas, Egito, China, Emirados Árabes, Tailândia, Bahamas, entre outros. “Ela também é recomendada para locais que a pessoa terá contato com a natureza, incluindo também alguns estados brasileiros, como: Amazonas, Mato Grosso, Espírito Santo e Minas Gerais”, comenta.



: é obrigatória para viajantes que visitam áreas endêmicas, como: Maldivas, Egito, China, Emirados Árabes, Tailândia, Bahamas, entre outros. “Ela também é recomendada para locais que a pessoa terá contato com a natureza, incluindo também alguns estados brasileiros, como: Amazonas, Mato Grosso, Espírito Santo e Minas Gerais”, comenta. Sarampo : não é obrigatória, mas deve ser priorizada por indicação da Organização Mundial da Saúde (OMS), devido aos reaparecimento da doença que está acontecendo em todo o mundo, para proteger não apenas os turistas, mas também as comunidades que serão visitadas. Especialmente para os destinos: França, Reino Unido, Itália, Espanha, Portugal, Alemanha, Holanda, Austrália, Argentina e México.



: não é obrigatória, mas deve ser priorizada por indicação da Organização Mundial da Saúde (OMS), devido aos reaparecimento da doença que está acontecendo em todo o mundo, para proteger não apenas os turistas, mas também as comunidades que serão visitadas. Especialmente para os destinos: França, Reino Unido, Itália, Espanha, Portugal, Alemanha, Holanda, Austrália, Argentina e México. Gripe : oferece proteção contra as cepas sazonais do vírus, reduzindo o risco de contrair a doença durante a viagem. “A passagem por locais movimentados, como aeroportos, restaurantes e hotéis aumentam o risco de contágio. É recomendado para todos os destinos nacionais e internacionais”, orienta o médico.



: oferece proteção contra as do vírus, reduzindo o risco de contrair a doença durante a viagem. “A passagem por locais movimentados, como aeroportos, restaurantes e hotéis aumentam o risco de contágio. É recomendado para todos os destinos nacionais e internacionais”, orienta o médico. Poliomielite : protege contra os sintomas incapacitantes da doença, é importante a prevenção nos destinos onde a poliomielite não foi totalmente erradicada, tais como: China, Indonésia, Paquistão, Somália, Egito, Madagascar, Filipinas, entre outros.



: protege contra os sintomas incapacitantes da doença, é importante a prevenção nos destinos onde a não foi totalmente erradicada, tais como: China, Indonésia, Paquistão, Somália, Egito, Madagascar, Filipinas, entre outros. Meningite: é recomendada para todos os destinos. O imunizante protege contra o meningococo, uma das bactérias que podem causar inflamação nas membranas que revestem o cérebro.



“Para certificar-se que todos os membros da família estejam adequadamente protegidos e possam aproveitar a viagem com tranquilidade e segurança, é recomendável procurar uma clínica de vacinação privada. Dessa forma, é possível verificar, com antecedência, as doses e vacinas necessárias. No caso de viagens internacionais, também é essencial obter o Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP). As instruções para emissão estão disponíveis no site gov.br, e vale lembrar que o processo pode levar até 5 dias úteis”, aconselha.

