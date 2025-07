Férias: 6 dicas para proteger as crianças dos perigos online

Muito comemorado pelas crianças, o início das férias escolares liga um sinal de alerta por conta do aumento da exposição digital. Utilizados para o entretenimento, os smartphones, tablets, computadores e videogames podem ser também uma porta de entrada para diversos perigos online, que por vezes, são desconhecidos ou ignorados pelos pais e responsáveis, como o acesso a conteúdos impróprios para idade com demonstrações de violência, pornografia e drogas.



Um levantamento recente da Unico, rede de validação de identidade, em parceria com o Instituto Locomotiva revelou que 75% das crianças e adolescentes brasileiros possuem perfil próprio em redes sociais. Destes, quase um terço das contas é totalmente aberto. O estudo constatou ainda que aproximadamente metade dos usuários não controla quem pode segui-los. Além disso, mais de 50% costumam interagir com desconhecidos em jogos online.



Esses dados e fatos recentes demonstram a importância de intensificar o debate sobre a proteção de menores online. No mundo, alguns países possuem regulamentações específicas e rigorosas para tratar sobre o assunto. Por aqui, o projeto de lei (PL) 2628 de 2022 busca estabelecer mecanismos para a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Após a tramitação no Senado, o projeto se encontra na Câmara para apreciação e análise das comissões.



O que fazer para proteger as crianças?



Devido à seriedade e importância do tema, o amplo debate e a criação de regras robustas sobre verificação etária e proteção infantil exigem tempo. Enquanto isso não se resolve, é necessário que pais e responsáveis estejam atentos e façam combinados com seus filhos, principalmente, em momentos como as férias, quando eles estão mais tempo online e assim, mais vulneráveis aos riscos dos ambientes digitais.



Uma iniciativa que nasceu da crença de que existem soluções ao nosso alcance é o Movimento Desconecta, que busca a redução, controle e adiamento do acesso a smartphones e redes sociais pelas crianças. Entre as ações, o movimento propõe aos pais e responsáveis um compromisso: adiar até os 14 anos o primeiro smartphone do filho e até os 16 anos o acesso às redes sociais. No site da iniciativa, há uma área para as pessoas assinarem e compartilharem o compromisso.



“O uso precoce de smartphones está associado a uma série de impactos negativos no desenvolvimento infantil, como dificuldades de atenção e sono, aumento da ansiedade, exposição a conteúdos inadequados e problemas nas relações sociais. Adiar esse contato até que o cérebro da criança esteja mais maduro para lidar com as armadilhas do mundo digital também permite que ela viva sua infância e adolescência com espaço para desenvolver habilidades que só nascem a partir de vínculos com o mundo real”, diz Mariana Uchoa, cofundadora do Movimento Desconecta.

Juíza titular da Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro, Vanessa Cavalieri acredita que o lugar mais perigoso onde uma criança e um adolescente podem estar desacompanhados de um adulto atualmente é a internet. “Os pais protegem os filhos no mundo real e não deixam que eles brinquem sozinhos, nem vão à padaria desacompanhados, mas nas redes sociais, por exemplo, eles navegam sem ajuda.”

Vanessa é autora do "Protocolo Eu te Vejo", um instrumento valioso para a prevenção à violência nas escolas, assunto que se conecta com o uso indiscriminado e sem supervisão da tecnologia.

Em publicação no perfil oficial do Protocolo Eu Te Vejo no Instagram, a magistrada explica por que a verificação etária é necessária e urgente. Diferentemente do mundo real, onde é fácil identificar uma criança ou adolescente, na internet um menor de idade pode se passar por adulto ou vice-versa.



A falta de um controle mais rigoroso facilita o acesso inadequado de crianças e adolescentes a conteúdos impróprios, como pornografia, bets e violência extrema. Assim como permite que adultos se infiltrem em lugares frequentados por crianças, como jogos para menores de 12 anos. “Essa é a importância da verificação etária. É a gente ter uma forma, uma tecnologia, que dá segurança e a certeza que aquele usuário tem efetivamente a idade que ele diz que tem”, diz Vanessa na publicação.



Dicas práticas



Para ajudar as famílias a protegerem os menores no ambiente digital, reunimos algumas dicas valiosas do “Protocolo Eu Te Vejo”. Confira:



– Todos os logins e senhas devem ser do conhecimento e estarem logados no celular dos pais para ter acesso ao que está acontecendo, principalmente em situações de um crime

– Configure os aplicativos para bloquear conteúdos que considere inadequados para a idade das crianças, como pornografia, bets e violência

– Siga as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria em relação ao tempo de uso das tecnologias

– Bloqueie o celular durante o horário de repouso noturno para garantir que eles tenham um sono adequado

– A geolocalização do aparelho deverá sempre estar ativada no celular do menor para que, em casos de emergência, ele seja encontrado com facilidade

– Refaça e repactue frequentemente os combinados com seu filho, de acordo com a idade e maturidade dele

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia