Um grupo de psiquiatras liderado por Carmita Abdo, professora da Universidade de São Paulo (USP), lança, com o apoio do Laboratório Cristália, o estudo “O impacto da tecnologia na saúde mental”, que mapeou 13 transtornos mentais ocasionados pelo uso abusivo da tecnologia.

O estudo faz parte da campanha #cancele o estigma, não as pessoas, criada há três anos, logo após a pandemia, para abordar de forma clara para o grande público temas críticos relacionados à saúde mental, buscando a conscientização e lutando contra o preconceito.

De acordo com dados levantados, o Brasil já ocupa a 2ª posição mundial em tempo de tela do mundo, com cerca de 56% do tempo gasto em atividades cibernéticas, como utilização de redes sociais, buscadores ou apenas trabalho em frente ao computador. “Torna-se urgente prestar atenção nos novos comportamentos gerados pelo uso abusivo da tecnologia, pois há cada vez mais pessoas em um ciclo vicioso que intensifica transtornos já bem conhecidos, como a depressão, a ansiedade e a compulsão”, comenta Carmita Abdo.

De acordo com levantamento da Eletronics HUB, website especializado em informações sobre tecnologia, das nove horas por dia que os brasileiros gastam em frente às telas, quatro são destinadas a navegar em plataformas de mídias sociais como Instagram e Facebook. O vício em redes sociais já produziu cibercomportamentos como o FOMO (Fear of Missing Out), que pode ser traduzido como o medo de não conseguir acompanhar as atualizações. Outro exemplo é a Depressão do Facebook, causada por interações sociais (ou a falta delas) por meio das redes. “Nunca buscamos tanta felicidade e nunca produzimos tanta tristeza. É quase uma pandemia silenciosa”, ressalta Carmita.

Milton Prado, diretor comercial de Varejo do Laboratório Cristália, explica que a empresa decidiu apoiar a campanha como parte de suas ações em prol da saúde mental. “Cancelar o estigma em torno dos transtornos mentais é vital para promover o bem-estar, pois o estigma pode desencorajar as pessoas de buscar ajuda, levando ao agravamento dos sintomas e ao sofrimento desnecessário. Além disso, é importante para garantir o acesso adequado aos tratamentos necessários, pois o estigma pode impedir as pessoas de acessarem recursos e serviços de saúde mental, resultando até mesmo em consequências graves, como o suicídio”, ele destaca.

Os 13 comportamentos mapeados pelo estudo

Conheça os 13 comportamentos mapeados pelo estudo “O impacto da Tecnologia na Saúde Mental” e participe da campanha de conscientização #cancele o estigma, não as pessoas: