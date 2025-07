Duas pessoas morrem em batida entre van de prefeitura e ônibus na BR-381

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas em um acidente entre um ônibus e uma van da Prefeitura de Timóteo na BR-381, no trevo de Nova Era (MG), Região Central de Minas. A batida foi registrada na noite dessa segunda-feira (14/7).

Segundo informações do Serviço Voluntário de Resgate (Sevor), o ônibus saiu de Nanuque, no Vale do Jequitinhonha, e seguia sentido Belo Horizonte com 47 pessoas. A van voltava da capital e seguia sentido Timóteo com cinco ocupantes.

Relatos no local da batida informaram que um veículo não identificado atravessou o trevo na frente do ônibus, que tentou desviar e bateu de frente com a van. As causa do acidente ainda serão investigadas.

Uma passageira da van morreu no local. O motorista ficou preso às ferragens do veículo, foi desencarcerado pela equipe do Sevor e encaminhado para um hospital de João Monlevade, mas morreu ao dar entrada no atendimento.

Os outros três passageiros foram socorridos para um hospital de Nova Era. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

Nenhum passageiro do ônibus ficou ferido.

A Prefeitura de Timóteo informou que Ari Lúcio Ribeiro das Dores, motorista contratado pelo município, e a paciente Edna Aparecida Cruz, que fazia tratamento ortopédico na capital, morreram no acidente. Os outros pacientes seguem hospitalizados em observação.

"Nossa preocupação no momento é prestar nossas solidariedades às famílias daqueles que perderam a vida e dar socorro aos feridos com agilidade", divulgou o município. A prefeitura decretou luto oficial de três dias em respeito às vítimas.

O local do acidente foi isolado até a chegada da perícia da Polícia Civil e a rodovia ficou fechada durante o atendimento. O Corpo de Bombeiros também atendeu a ocorrência.