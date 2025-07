Professora é indiciada por agredir aluno de 5 anos no interior de Minas

Uma professora de 45 anos foi indiciada por maus-tratos após agredir um aluno de 5 anos em uma escola da rede municipal de Lagoa da Prata, no Centro-Oeste de Minas. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu o inquérito nesta terça-feira (15/7).

A agressão aconteceu em 4 de julho, durante o período letivo. A criança, ao chegar em casa, relatou o ocorrido aos pais que, então, procuraram a escola. Diante da confirmação do ocorrido pela direção, eles decidiram acionar a polícia.

Durante as investigações, a equipe da PCMG ouviu testemunhas e reuniu elementos materiais que confirmaram o crime. Dentre eles, imagens das câmeras de segurança da sala de aula, que flagraram o momento da agressão.

Força do chute

De acordo com o delegado Hans Rocha Baia, com a força do chute a criança foi jogada para trás. Contudo, laudos periciais não constataram qualquer lesão corporal na vítima. A mulher foi ouvida e confessou o ato, alegando ter "perdido a cabeça" diante da situação.

Uma professora que estava no local relatou que, no momento do ocorrido, elas realizavam uma atividade de simulado de mercadinho. "Essa criança, de 5 anos, após realizar a participação dela naquele grupo, teria que ficar dentro da sala. Ela não estaria concordando com a imposição das professoras, notadamente por causa da idade, demonstrando certa rebeldia. A professora revidou e agrediu a criança", explica o delegado Hans Baia.

Indiciada por maus-tratos

A suspeita foi indiciada pelo crime de maus-tratos, qualificado pela exposição da criança a sofrimento físico, conforme previsto no artigo 136, §3º, do Código Penal.

A reportagem tentou contato com a Secretaria de Educação do município e também com a assessoria, porém não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia