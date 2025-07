Ladrões e receptadores são presos por participar de roubo em obra

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A ação rápida da Polícia Civil possibilitou a prisão de quatro pessoas que participaram do roubo do material de construção de uma obra em Guanhães (MG), no Vale do Rio Doce.

A investigação teve início logo que o responsável pela obra procurou a delegacia de Guanhães para denunciar a invasão da obra e passou uma relação de ferramentas que foram roubadas.

A obra possuía um sistema de câmeras de segurança, o que possibilitou a identificação dos ladrões. As imagens mostram dois homens quebrando a janela de um contêiner, onde funciona o escritório da obra, e fugiram levando ferramentas.

Com base nas imagens, os policiais civis identificaram os suspeitos: um pedreiro, de 41 anos, funcionário da obra, e um homem, de 33, usuário de drogas e em situação de rua.

Confessou e entregou os comparsas

O pedreiro foi localizado e preso em sua casa. Ele confessou o crime e também revelou a identidade do comparsa e para quem as ferramentas furtadas foram vendidas. Deu aos policiais, inclusive, o valor de cada objeto: uma serra circular foi vendida por R$ 50 a um homem, de 28 anos, e uma furadeira por R$ 20 a outro, de 40.

Em seguida, os policiais foram até a rodoviária, onde o morador de rua tinha o costume de pernoitar. Ao ser preso, ele também confessou o furto e confirmou os nomes dos receptadores.

Receptadores

O suspeito de 28 anos foi localizado e entregou voluntariamente os objetos furtados. Ele disse que a serra circular teria sido repassada pelo homem de 40 anos, enquanto a furadeira foi adquirida diretamente dos suspeitos, que ofereceram os itens em sua residência. Disse que não tinha ideia de que tinham sido roubados. O quarto investigado, também receptador, foi localizado e preso em outro ponto da cidade.

“Conseguimos rapidamente identificar os autores do furto e, com a mesma eficiência, localizar os receptadores dos objetos. O combate ao receptador é fundamental, pois é ele quem alimenta o mercado ilegal de produtos furtados ou roubados”, destaca o delegado Junio Silva de Almeida.

Todos os quatro foram presos em flagrante e levados à delegacia. Os dois suspeitos de cometer o furto foram levados para o sistema prisional. Os receptadores, conforme previsto pela Justiça, pagaram fiança.