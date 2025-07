Operação tem tiros, suspeitos presos, escolta hospitalar e bebê engasgada

Uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas recolheu armas, prendeu dois suspeitos e teve o resgate de uma bebê recém-nascida que se assustou com a fuga dos criminosos. O caso aconteceu na noite dessa terça-feira (15/7) no Bairro Calafate, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG).

Segundo o boletim de ocorrência, a operação começou depois que a polícia recebeu a denúncia de que traficantes da Vila Itaipu, no Barreiro, estavam enterrando drogas aos fundos de uma linha férrea, próximo a bananeiras. Os militares seguiram até o endereço, sentiram forte cheiro de maconha e entraram no lote.

Conforme os registros, os policiais viram um suspeito saindo da casa com uma mochila nas costas e uma arma em mãos, pulando muros. Ele ignorou a abordagem e fugiu.

Os militares montaram um cerco no local e avistaram outros três suspeitos entrando no lote, sendo que um deles estava armado. Foi dada ordem de parada e o suspeito começou a atirar contra os militares, que revidaram. Nenhuma pessoa foi atingida e os suspeitos fugiram, também pulando em telhados e entrando nos imóveis vizinhos.

A fuga, porém, deixou rastros de sangue que levaram ao encontro de duas armas de fogo e da dupla, de 23 e 17 anos, que foi detida por tráfico e posse ilegal de arma de fogo. O jovem estava com um ferimento no pé direito e foi escoltado à UPA Leste, onde o médico sugeriu transferência ao Hospital João XXIII. O documento não detalha se o ferimento foi decorrência da fuga nos telhados ou se o jovem foi baleado.

O adolescente não estava ferido e foi apreendido e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. Segundo a PM, ele é conhecido no meio policial pelo envolvimento com o tráfico e tem passagens pelo crime e por receptação.

As armas utilizadas pelos suspeitos foram recolhidas, bem como as utilizadas pelos militares, que seguem à disposição da perícia. As investigações seguem com a Polícia Civil.



Bebê engasgou no susto

Durante as diligências, uma mulher pediu ajuda aos militares porque a filha recém-nascida estava engasgada por causa de um susto. A mãe contou que ouviu barulhos vindo do telhado perto do quarto da filha se quebrando, viu rastros de sangue na entrada da casa, mas não conhece os suspeitos.

Os militares fizeram manobras de desengasgo na bebê e a levaram para UPA Oeste, onde acriança permanece em observação.