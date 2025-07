MG: ex-guarda condenado por estuprar a sobrinha é preso no telhado de casa

Um homem de 47 anos condenado por estuprar a própria sobrinha foi preso, na tarde da última terça-feira (15/7), em Itabirito, Região Central de Minas Gerais, durante uma operação da Polícia Militar (PM) envolvendo as Rondas Ostensivas com Cães (Rocca) e o serviço de inteligência da corporação. O crime ocorreu entre 2016 e 2018 e resultou em uma pena de 22 anos e 6 meses de reclusão, com mandado de prisão expedido pela Justiça.



De acordo com o tenente Heitor Prado, da Rocca, o suspeito, que já atuou como guarda municipal, havia deixado Belo Horizonte em maio deste ano para evitar ser capturado. Ele mudava constantemente de local de trabalho e residência, adotando um comportamento nômade para dificultar sua localização.

A prisão foi resultado de um trabalho conjunto da equipe Coyote, da Rocca, e da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar (Dint). “Quando o mandado de prisão foi expedido, buscamos os locais onde ele costumava estar, mas ele já tinha mudado de cidade. Foi necessário um trabalho de campo intenso até conseguirmos a informação de que ele frequentava um restaurante em Itabirito”, contou o tenente.

Prisão ocorreu no local de trabalho

O homem foi localizado no telhado de um prédio onde trabalhava como pintor e também residia. Ele não resistiu à prisão. Aos policiais, afirmou que já sabia da existência do mandado e negou os crimes, alegando injustiça no julgamento. Apesar disso, cooperou com a equipe após ser abordado.

Ainda segundo o tenente Prado, o condenado continuava ameaçando a vítima (na época, com 15 anos), mesmo após a condenação, o que levou à inclusão do seu nome na lista de alvos prioritários do Comando de Missões Especiais da corporação. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A PM informou que segue atuando na captura de outros condenados considerados prioritários, com base na gravidade dos crimes e na reincidência dos autores.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino