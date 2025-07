MG: suspeitos de apologia ao crime em posts de jornalistas são alvos da PC

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu, nesta quinta-feira (10/7), mandados de busca e apreensão a fim de combater a apologia ao crime por meio das redes sociais.

As diligências policiais aconteceram em Belo Horizonte, em João Monlevade, na região Central do estado, nas cidades de Governador Valadares e Frei Inocêncio, ambas no Vale do Rio Doce, além de Ataléia, Franciscópolis, Teófilo Otoni e no distrito de Pedro Versiani, no Vale do Mucuri.

“Durante as investigações foram identificadas dezenas de comentários exaltando grupos criminosos e seus integrantes em publicações de jornalistas locais em uma rede social. Os comentários foram feitos durante o ano de 2024, em um período de intensos conflitos entre organizações criminosas na região do Vale do Mucuri”, informou a Polícia Civil em comunicado.

Ao todo, 19 pessoas foram identificadas como suspeitas de terem feito as postagens, todas realizadas por meio de perfis falsos. A Polícia Civil não detalhou os resultados da busca e apreensão.

A operação de hoje visou buscar mais elementos que sustentem os indiciamentos dos suspeitos para, consequentemente, remeter o inquérito ao Ministério Público.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os investigados podem responder por apologia ao crime e envolvimento com organização criminosa. A operação foi coordenada pela 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Teófilo Otoni. As investigações prosseguem.