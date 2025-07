Preso último suspeito de matar e ocultar corpo de mulher em Nova Lima

Um jovem de 18 anos, suspeito de participar do assassinato e ocultação do cadáver de uma mulher, de 34, foi preso pela Polícia Civil (PC) em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os agentes encontraram o suspeito na terça-feira (15/7), próximo ao local onde ocorreu o assassinato. Durante a abordagem, o rapaz, que, na época do crime, era menor de idade, acabou confessando que atirou contra a vítima.

O jovem foi levado para um centro socioeducativo e está à disposição da Justiça. De acordo com a PC, a Operação Código de Sangue, que teve início em 11 de junho, foi encerrada nessa quarta (16/7), com a prisão do oitavo suspeito. Os outros sete envolvidos – seis homens e uma mulher – foram presos na época do crime.

Os policiais investigavam o crime de homicídio e ocultação de cadáver de uma mulher que havia desaparecido em dezembro de 2024. O corpo da vítima foi encontrado em uma cova rasa em uma área de mata no Bairro Barra do Céu cerca de uma semana depois. Foi constatado que ela morreu com um tiro.

Conforme a delegada Lorena Barros, titular da 2ª Delegacia em Nova Lima, responsável pela investigação, o crime é relacionado ao tráfico. “O homicídio foi motivado pelo fato de a vítima ter furtado drogas de traficantes locais, bem como por seu comportamento descontrolado pelo uso de entorpecentes e disfunção neurológica, o que chamava a atenção de autoridades policiais e comprometia a rotina do comércio ilícito na região", explicou.

Com base em imagens cedidas pelo Centro Integrado de Ações Preventivas (CIAP), da Guarda Civil Municipal, e informações repassadas por colaboradores, foi possível identificar os suspeitos, que têm ligação com o tráfico de drogas e registros de passagens anteriores pela polícia.