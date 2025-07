Olheiro do tráfico de drogas é preso em operação da PM

Um olheiro do tráfico de drogas do Bairro Mariquinhas, na Região Norte de Belo Horizonte (MG), foi preso em uma operação da Polícia Militar na tarde dessa quarta-feira (16/7), que também apreendeu mais de 1,2 mil porções de maconha. O homem, de 43 anos, trabalhava em turnos de 12 horas por dia e era pago em porções de crack.

De acordo com o boletim de ocorrência, os militares patrulhavam a Rua Vaqueiro de Búfalo, em um trecho próximo a um ponto conhecido por intenso tráfico, quando viram o homem em atitude suspeita.

Segundo os registros, ele estava posicionado de forma estratégica no cruzamento entre a Vaqueiro de Búfalo com a Rua Serro Azul, observando o movimento. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem gritou “Galo doido!”, frase conhecida para alertar traficantes sobre a presença de policiais.

O homem foi abordado e contido, enquanto um segundo suspeito foi visto correndo por um dos becos, em direção ao aglomerado. Ele não foi alcançado, mas os militares encontraram uma sacola plástica preta no caminho que o suspeito percorreu. Nela, foram encontrados 1.213 buchas de maconha, envolvidas em embalagens de plástico.

Nada de ilícito foi encontrado com o suspeito abordado, mas ele admitiu que trabalha para o tráfico. O homem contou que atua na função de olheiro das 7h às 19h e que recebe pagamentos em porções de crack. Ele se recusou a fornecer informações que levassem à identidade de seus contratantes e do responsável pela droga.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem foi preso por associação com a prática do tráfico de drogas e levado, juntamente da droga apreendida, à delegacia da Polícia Civil, que segue com o caso.