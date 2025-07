Assaltantes tentam fugir depois de roubo, mas são presos empurrando moto

Uma dupla de homens de 30 anos foi presa depois de ser flagrada empurrando a moto em uma tentativa frustrada de fuga após roubo no Bairro Paraíso, na Região Leste de Belo Horizonte (MG), na noite dessa quarta-feira (16/7). Eles roubaram uma mulher na porta da casa dela e, na hora de fugir, a moto apresentou defeito.

A Polícia Militar foi acionada pela vítima enquanto atendia a uma ocorrência de trânsito na Rua Niquelina. Aos militares, a mulher contou que saía de casa, na esquina da Niquelina com a General Tibúrcio, quando foi abordada por dois homens em uma moto.

O garupa simulou uma arma por baixo da blusa e pegou os pertences dela sob os dizeres: “Perdeu, perdeu. Não olha para a minha cara senão eu te mato”.

A dupla levou uma bolsa, com R$ 200 e cartões de banco, além do celular dela. Na hora de fugir, porém, o motor da moto falhou e os homens passaram a empurrar o veículo pelas ruas. Conforme o boletim de ocorrência, a mulher seguiu a dupla por alguns metros até encontrar a viatura da PM.

Ela passou as características da dupla e os militares a encontraram em uma rua próxima, ainda empurrando a moto. Eles foram abordados e a vítima os reconheceu. Com eles, foi encontrada a bolsa da mulher com todos os pertences dela.

A moto foi apreendida e removida ao pátio, enquanto a dupla recebeu voz de prisão e foi levada à delegacia da Polícia Civil, que segue com o caso. Nenhuma arma de fogo foi encontrada com os dois.