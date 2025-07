MG: passageiro é preso por abusar sexualmente de mototaxista

Um homem de 29 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma mototaxista no Bairro Santo Antônio, em Araxá, no Alto Paranaíba, nesta quarta-feira (16/7). Segundo investigações da Polícia Civil (PCMG), ele pedia corridas por aplicativo, encostava as partes íntimas nas vítimas e realizava atos obscenos. Duas testemunhas confirmaram o ocorrido.





Uma mulher de 33 anos foi à Delegacia Regional da PCMG e pediu ajuda aos policiais. Ela levou a equipe ao lugar onde foi abusada, e o homem foi detido.





Ele utilizava nomes falsos para solicitar corridas, sempre com motoristas do sexo feminino. Durante a viagem, ele se aproveitava da situação para cometer abusos, incluindo se masturbar.





O suspeito já tinha passagem pela polícia. Segundo a PCMG, ele já tinha sido preso em flagrante por condutas semelhantes. Outras duas vítimas relataram assédios, indicando que ele agiu mais de uma vez.





Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata