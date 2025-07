Em busca de conhecido, homem acha corpo carbonizado em lote abandonado

Um corpo carbonizado foi encontrado em um terreno abandonado do Bairro Cândida Ferreira, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (17/7). Ele foi encontrado por um vizinho do lote, que acredita que o corpo seja de um homem em situação de rua que dorme no local.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada depois que o vizinho procurou pelo homem para ver se ele estava bem. Aos militares, ele contou que o homem costumava dormir em uma estrutura de concreto existente no lote vizinho ao seu.

O vizinho entrou no terreno às 12h20 para procurá-lo e encontrou o corpo queimado dentro da construção inacabada.

O morador contou que viu o homem pela última vez na terça-feira (15/7). Ele acredita que o corpo seja do desaparecido, mas não tem certeza.

De acordo com o boletim de ocorrência, o local não tem muros, possui mato alto na entrada e estava tomado por lixo, entulho e cinzas. A perícia foi acionada, mas não conseguiu determinar se o caso se trata de crime ou autoextermínio.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), que irá determinar as circunstâncias da morte. As investigações seguem com a Polícia Civil.