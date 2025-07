MG: mulher é baleada após negar envolvimento em desaparecimento de corpo

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em Guanhães, no Vale do Rio Doce, foi acionada após uma mulher, vítima de um disparo de arma de fogo, ser hospitalizada nessa quarta-feira (16/7). De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava com um projétil alojado próximo ao pulmão. Ela foi baleada durante um desentendimento com três homens.

Após ser atendida pela equipe médica, a mulher relatou aos policiais que saiu com a mãe de um dos suspeitos, Wallace Ribeiro da Silva, para um bar na cidade. Mais tarde, o homem foi até o local para buscá-las com um outro suspeito, Felipe Barbosa, dono do veículo em que as mulheres entraram.

Ainda de acordo com a corporação, um terceiro homem estava no banco traseiro do carro, João Gabriel Pereira. Os três suspeitos e a vítima deixaram a mãe de Wallace em casa e seguiram com a mulher para a saída de Virginópolis, estacionando o veículo próximo ao Povoado de Cruzeiro do Aricanga.

O trio começou a questionar a vítima a respeito do corpo de um homem conhecido como “Zé do Rancho”, que está desaparecido. A mulher ainda relatou aos militares que, no momento em que negou saber a procedência do corpo, Wallace pediu uma arma de fogo ao outro suspeito, João Gabriel.

A vítima conseguiu abrir a porta do carro para fugir, mas ouviu o primeiro disparo. De acordo com a Polícia Militar, três tiros foram realizados contra a mulher. Ela conseguiu chegar até uma rodoviária para pedir socorro e foi encaminhada para o hospital.

Os militares conseguiram identificar o trio e, com as investigações, localizaram Wallace e Felipe na cidade de Sabinópolis, também no Vale do Rio Doce, na residência do tio de Felipe.

Quando a equipe chegou no local, Wallace estava na garagem e, antes de ser rendido e preso, arremessou o seu celular sobre o muro da residência. O outro suspeito, Felipe, também estava no imóvel e foi preso. Durante as buscas, os policiais localizaram o dispositivo móvel que havia sido arremessado, além de identificar o veículo que apresentava a descrição feita pela vítima.

Ainda segundo a Polícia Militar, Wallace assumiu a participação no crime, mas negou ter atirado na vítima. Ele ainda alegou não saber sobre a arma e a respeito do outro suspeito, João Gabriel. Já Felipe disse aos militares não saber de nada a respeito dos fatos.

