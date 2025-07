Sócios de bar são condenados por morte de cliente a facadas em MG

O julgamento, que durou mais de 17 horas, foi realizado pelo Tribunal do Júri local a pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), representado pelos promotores de Justiça Vinicius Bigonha Cancela Moraes de Melo e Felipe Fauri. Durante o julgamento, os réus responderam apenas as perguntas dos seus advogados e dos jurados.

A briga começou depois que o amigo da vítima fez uma brincadeira com a companheira de Willian, chamando-a de “gordinha”. Ele se irritou com a fala e foi tirar satisfação. Nesse momento, Netinho não gostou de ouvir o amigo pedir desculpas e entrou na discussão.

Segundo a denúncia, o assassinato ocorreu por volta da 1h35 da madrugada de 8 de fevereiro de 2024. Na ocasião, após uma discussão iniciada no bar, Mário, que era conhecido como “Netinho”, foi morto com quatro golpes de facas efetuadas pelo réu Edmilson (conhecido como “Dino”).

Em seguida, mesmo não estando ligado diretamente à confusão, Edmilson teria se irritado com a situação e, durante a briga, pegou uma faca de churrasco e começou a golpear a vítima, perfurando os pulmões. Mesmo com o Mário ferido e caído no chão, William o agrediu com socos e chutes. Depois ameaçou o amigo da vítima, afirmando que tudo era culpa dele, que ele era um “bosta” e que seria o próximo a morrer.