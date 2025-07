Alerta: criminosos divulgam falso concurso da Polícia Penal de Minas Gerais

Em abril deste ano, o Governo de Minas anunciou que será realizado um novo concurso público para Policial Penal , com 1.178 vagas distribuídas para diversas regiões do estado. No entanto, a previsão é de que o edital oficial seja publicado após a conclusão dos trâmites administrativos necessários, ainda em 2025.

A Sejusp-MG informou que, assim que o concurso oficial for aberto, o Governo do estado irá publicar o edital no Diário Oficial e, em seguida, no seu site. Todos os pagamentos relacionados ao concurso só deverão ser feitos através dos canais divulgados pelo órgão, após a publicação do edital.