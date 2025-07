Cinco dicas para evitar o golpe do boleto falso

O boleto bancário continua sendo uma das formas de pagamento mais utilizadas no Brasil, movimentando cerca de R$ 500 bilhões por mês. Apesar do crescimento de novas opções como o Pix, o boleto ainda é a escolha preferida para pagamentos recorrentes e compras online, o que também o torna um alvo atraente para golpistas.

Nos últimos meses, os criminosos têm se sofisticado, criando golpes que enganam até os mais atentos. Para ajudar a evitar prejuízos, especialistas em segurança digital reuniram cinco dicas essenciais para identificar e se proteger dessas situações.

1. Como identificar um boleto falso

Embora os golpes estejam cada vez mais sofisticados, é possível identificar sinais que indicam fraude. Um dos primeiros passos é verificar a linha digitável, que contém informações sobre o banco emissor. Compare com a lista oficial de códigos bancários da Febraban. Além disso, preste atenção no nome do beneficiário e no valor do boleto: muitos boletos falsos apresentam valores arredondados ou descontos inesperados. Se o boleto chegou por e-mail ou mensagem, cheque sempre o remetente para garantir que é um endereço oficial. Em caso de dúvida, entre em contato diretamente com a empresa antes de realizar o pagamento.

2. Fortaleça a cultura de segurança na empresa

Para empresas, a prevenção começa com a construção de uma cultura de segurança digital. Isso pode ser feito por meio de treinamentos contínuos para os colaboradores, ensinando-os a identificar e evitar problemas. Simulações de incidentes também são essenciais, especialmente nas áreas mais vulneráveis, como o setor financeiro. A prática constante de conscientização ajuda a criar uma equipe mais preparada.

3. Valide rigorosamente os documentos financeiros

A validação dos documentos financeiros antes de qualquer pagamento é uma das estratégias mais eficazes contra fraudes. Para isso, é fundamental utilizar canais autenticados para emissão e consulta de boletos. Além disso, é importante revisar os processos internos de envio de documentos financeiros, garantindo que os dados bancários sejam confirmados antes de qualquer pagamento, principalmente se houver alterações inesperadas. O uso de autenticação multifatorial (MFA) em sistemas corporativos também é uma medida relevante para aumentar a segurança.

4. Monitore as ameaças digitais de forma ativa

Com o aumento dos ataques cibernéticos, é fundamental adotar ferramentas de monitoramento para identificar e prevenir fraudes. Empresas devem ficar atentas ao uso indevido de suas marcas, à criação de domínios falsificados e ao vazamento de dados que possam ser explorados por criminosos. Além disso, é fundamental acompanhar as novas táticas de ataque por meio de fontes de inteligência sobre ameaças cibernéticas, permitindo uma resposta mais ágil e eficaz.

5. Prepare-se com um plano de resposta a incidentes

Por mais que a prevenção seja a melhor forma de evitar fraudes, estar preparado para reagir a incidentes é igualmente importante. Criar um plano de resposta a incidentes, com ações específicas para contenção, análise e comunicação de um ataque, pode fazer toda a diferença. Esse plano deve incluir diretrizes claras para se comunicar com clientes e parceiros em caso de um ataque, além de garantir que a empresa esteja alinhada com a legislação vigente, como a Lei de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Segurança digital é um compromisso contínuo

Segundo Miguel Reis, Diretor de Inovação em Serviços da SEK (Security Ecosystem Knowledge) - empresa líder em serviços de cibersegurança na América Latina -, a chave para evitar o golpe do boleto falso é uma combinação de atenção aos detalhes, educação constante e adoção de práticas atualizadas de segurança cibernética. Com a sofisticação das ameaças e a utilização de dados reais das vítimas pelos criminosos, a conscientização e a vigilância digital nunca foram tão importantes.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice