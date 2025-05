Crédito para compra de smartphone é a proposta da PayJoy, nova associada da ABCD

Provedora de serviços financeiros fundada há dez anos na Califórnia e atuando no mercado brasileiro desde 2021, a PayJoy é a mais nova filiada da Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD). Em parceria com varejistas e lojas independentes, a fintech tem como principal produto o crédito para aquisição de smartphones.

Atendendo principalmente consumidores das classes C e D, a empresa possibilita a compra do aparelho celular com pagamento parcelado via boleto ou Pix em até nove meses. Por meio da solução, a PayJoy busca facilitar o acesso à tecnologia, mesmo para quem não possui conta em banco ou cartão de crédito.

“Muitas vezes, nossos clientes encontram dificuldades para acessar linhas de crédito convencionais. São pessoas de baixa renda que buscam oportunidades de financiar bens essenciais, como o smartphone, ferramenta cada vez mais importante para trabalho, educação, comunicação e acesso a serviços digitais. Desta forma, atuamos com a proposta de inclusão”, afirma Wagner Mendonça, country manager da PayJoy no Brasil.

Com mais de 13 milhões de clientes atendidos globalmente, a fintech chega à ABCD como parte de sua estratégia para fortalecer a atuação no setor financeiro digital no Brasil. “A filiação reflete o compromisso da empresa com as melhores práticas de mercado, o incentivo à inclusão financeira e a colaboração com outras instituições para o desenvolvimento sustentável do crédito digital no país. Além disso, estar alinhada às pautas e discussões promovidas pela ABCD contribui para o aprimoramento dos serviços oferecidos e para a ampliação do acesso ao crédito por meio de soluções inovadoras”, ressalta o executivo.

A diretora-executiva da ABCD, Claudia Amira, destaca que a associação da PayJoy fortalece a bandeira de inclusão financeira da entidade. “Com o avanço da digitalização, possuir um smartphone permite que os cidadãos tenham acesso a uma série de produtos e serviços essenciais. Assim, oferecer condições para a compra dos aparelhos significa possibilitar que mais brasileiros participem plenamente da economia”, pontua Claudia.

Mais informações sobre as fintechs que integram a ABCD estão disponíveis em https://creditodigital.org.br/membros-associados/.