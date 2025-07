Crea-MG abre cadastro de voluntários técnicos para atuação em desastres

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG) abriu cadastro para formar uma rede de profissionais voluntários. A iniciativa, em parceria com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec-MG), tem como objetivo estruturar uma atuação técnica coordenada em situações de emergência e desastres no estado.

Após o concluir o cadastro, os profissionais passam a integrar o banco de voluntários técnicos que será utilizado em ações emergenciais no estado. Antes de irem a campo, os voluntários passarão por capacitações específicas, organizadas em conjunto pelo Crea-MG e a Defesa Civil do estado. A formação visa garantir que a atuação ocorra de forma segura, estruturada e eficiente, sob coordenação da Cedec-MG.

A serviço da vida Segundo o presidente do Crea-MG, engenheiro civil e de segurança do trabalho Marcos Torres Gervásio, essa é uma oportunidade de colocar a formação técnica a serviço da sociedade. "Lançamos esse cadastro com o objetivo de mobilizar nossos profissionais em prol da segurança da população mineira. Minas Gerais precisa estar preparada e o conhecimento técnico é fundamental nesse processo. Com essa rede de voluntários, vamos ampliar a capacidade de resposta e atuar de forma preventiva em todo o estado. É a engenharia a serviço da vida", afirma o presidente.

Além da contribuição social, a atuação voluntária poderá ser registrada no acervo técnico dos profissionais, conforme as normas do Conselho, agregando valor à trajetória profissional de cada participante.