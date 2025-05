MG: Defesa Civil faz alerta sobre efeitos de oscilações de temperatura

Com as fortes oscilações de temperatura típicas do outono, a Defesa Civil de Minas Gerais emitiu um alerta à população reforçando a importância de prevenções (como a vacinação), especialmente diante do aumento de doenças respiratórias e do risco de queimadas. Durante o período, o estado vive a chamada amplitude térmica, fenômeno que se refere a uma grande diferença entre a máxima e a mínima registradas em um dia. Somado à umidade em queda, exige-se cuidados específicos com a saúde.

Madrugadas frias, tardes quentes e tempo seco são resultado da massa de ar frio que atua sobre o estado. A primeira onda polar chegou ao Brasil na quarta-feira (28/5). Essa condição vinda direto de uma região polar causou quedas bruscas de temperaturas pelo país. Embora já com a intensidade enfraquecida, Minas Gerais ainda pode ter um fim de semana frio e com possibilidade de geada em algumas regiões.

No Sul de Minas e no Triângulo Mineiro, as mínimas durante as madrugadas podem chegar a 7°C, especialmente em noites de céu limpo e tempo firme. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidade de formação de geada em pontos isolados da Serra da Mantiqueira, da meia-noite às 7h desta sexta-feira (30/5).

Na faixa Leste do estado, o dia fica nublado com chance de chuvisco, graças ao transporte de umidade oceânica para o interior do continente. Na área central, a circulação dos ventos e a umidade disponível em médios níveis da atmosfera podem provocar chuvas isoladas. Conforme o instituto, os termômetros devem oscilar entre 4ºC e 32ºC.

No domingo (1/6), a tendência é de tempo estável e elevação das temperaturas em quase todo o estado. Há previsão de chuvisco nos vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce e chuva isolada nas regionais Noroeste, Central, Metropolitana e Zona da Mata. A mínima prevista para o dia é de 5ºC, e a máxima, de 33ºC.

Monitoramento

Diante das mudanças repentinas, a Defesa Civil alerta para prevenção e monitoramento da saúde, uma vez que o período é marcado pela maior incidência de doenças respiratórias, desidratação, perda de sais minerais e quedas de pressão.

Segundo órgão estadual, o segredo para lidar com essas alterações é a prevenção e o fortalecimento do sistema imunológico, sendo a vacinação contra a gripe recomendada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). A vacina está disponível em todos os postos de saúde de forma gratuita.

"As condições climáticas desta época com grande amplitude térmica exigem cuidado redobrado com hidratação, vestimentas adequadas e não exposição em caso de alertas emergenciais, disparados pelo Sistema da Defesa Civil. É importante que a população siga as recomendações", destacou o coronel Paulo Roberto Rezende, coordenador estadual de Defesa Civil.

Final de semana em BH

O destaque de junho são as temperaturas, que ficam mais amenas por dias consecutivos. De acordo com a Defesa Civil municipal, o sábado em BH será de céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada e de curta duração.

Os termômetros devem oscilar entre 15 °C e 24 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 60%, à tarde. Já no domingo, também há chance de pancadas isoladas. Os termômetros devem oscilar entre 14 °C e 24 °C. A umidade do ar permanece a mesma.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata