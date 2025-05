CineMaterna: shopping promove sessão especial com o filme 'Lilo & Stitch'

Na próxima terça-feira (3/6), às 14h10, o DiamondMall realiza a segunda edição do projeto CineMaterna, que oferece sessões de cinema adaptadas especialmente para mães com bebês de até 18 meses. O filme escolhido para esta edição é a animação "Lilo & Stitch". A iniciativa, que teve sua estreia no shopping em maio, busca promover acolhimento, lazer e o resgate social da mulher no pós-parto, por meio do acesso à cultura.

CineMaterna

A proposta do CineMaterna vai além da exibição do filme: todo o ambiente da sessão é pensado para receber mães e bebês com conforto e praticidade. A sala conta com som e ar-condicionado suaves, luzes levemente acesas, trocadores, estacionamento para carrinhos e a presença de voluntárias, todas mães, preparadas para auxiliar durante a exibição. Dez ingressos cortesia serão distribuídos às primeiras famílias que chegarem com bebês de até 18 meses (um por bebê).

Criado em 2008, o CineMaterna é uma associação sem fins lucrativos que celebra 17 anos de atuação em 2025. O projeto já realizou mais de 11 mil sessões em todo o país, impactando mais de 700 mil pessoas entre adultos e crianças. Atualmente, está presente em 46 municípios brasileiros, incluindo importantes capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Fortaleza, Natal e Recife. Em 2025, a expectativa é de que o projeto receba de 800 a mil mães com seus bebês por mês.

Como participar das próximas sessões

As futuras edições do CineMaterna no DiamondMall já têm datas confirmadas até o fim do ano:

01/07/2025 (terça-feira)

05/08/2025 (terça-feira)

02/09/2025 (terça-feira)

01/10/2025 (quarta-feira)

04/11/2025 (terça-feira)

02/12/2025 (terça-feira)

Como os filmes são escolhidos

Os títulos exibidos nas sessões do CineMaterna são selecionados pelas próprias mães, por meio de enquetes disponibilizadas no site oficial da ONG. As votações ocorrem duas semanas antes de cada sessão, de quinta a domingo, e os filmes são validados conforme a disponibilidade no calendário dos cinemas parceiros. Para mais informações, acesse o site.

