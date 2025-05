Enurese noturna: quase 70% das crianças têm problemas urinários diurnos

enurese noturna, mais conhecida como xixi na cama, afeta 10% das crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos e uma das principais causas é a hereditariedade . Para conscientizar a população de que o problema tem tratamento e não se deve punir, a International Children's Continence Society (ICCS), junto com outras entidades internacionais, criaram o World Bedwetting Day, dia de conscientização do xixi na cama, que neste ano é celebrado em .

O urologista brasileiro e presidente da ICCS, Ubirajara Barroso Jr., relata que, se ambos os pais tiveram enurese quando crianças, a chance de o filho também apresentar é de 77%. No entanto, outros fatores, como metabolismo e alimentação, também podem influenciar a ocorrência da condição.

Durante décadas, a enurese noturna foi considerada uma condição simples que se resolveria espontaneamente, porém constatou-se que esse é um distúrbio complexo que envolve diversos fatores como, por exemplo, disfunção na bexiga e que precisa ser tratado. Entre os tratamentos para a condição estão o uso de medicamento, neuroestimulação sacral e alarme noturno.

"A partir dos cinco anos, cerca de 20% a 30% das crianças ainda urinam na cama, sendo possível iniciar o tratamento, especialmente se a criança solicitar ajuda. No entanto, se a criança urina na cama pelo menos uma vez por semana aos sete anos ou mais, o tratamento é obrigatório", explica o especialista.

ESTUDO



Estudo inédito intitulado "Fatores de associação para enurese em crianças e adolescentes com sintomas do trato urinário inferior", liderado por Barroso Jr., constatou que a enurese ocorre em 69,3% das crianças que têm sintomas urinários diurnos, como urgência miccional e incontinência urinária diurna. O trabalho será apresentado no Joint Meeting, que acontece a cada quatro anos, e reúne as Sociedades Americana (SPU) e Europeia de Urologia Pediátrica (ESPU) e a ICCS –, sendo o maior evento de uropediatria do mundo, em setembro, em Viena.

A pesquisa analisou quais crianças com sintomas urinários diurnos seriam mais propensas a fazer xixi na cama. O especialista constatou que aquelas que perdiam urina quando davam risadas ou com incontinência fecal apresentavam uma maior chance de apresentarem o quadro de incontinência.

"Esse resultado demonstra que essas crianças devem ser pesquisadas para esses sintomas, que pioram muito a qualidade de vida. A enurese é um sintoma comum em crianças e adolescentes, frequentemente associada a sintomas do trato urinário inferior (STUI) e embora essa relação esteja bem documentada, poucos estudos investigam esses fatores. E esse foi o nosso objetivo", explica o médico.

O estudo incluiu 342 pacientes, entre crianças e adolescentes com sintomas urinários leves (LUTS), dos quais 195 (57%) eram do sexo feminino, com idade mediana de 9 anos (IQR 7-11). Para avaliar a presença e a intensidade dos sintomas urinários, foi utilizado um questionário estruturado, o Dysfunctional Voiding Scoring Symptom (DVSS), enquanto os Critérios de Roma IV para constipação foram empregados para avaliar os sintomas intestinais.

Os resultados demonstraram que a incontinência do riso e a incontinência fecal estão associadas à enurese em crianças e adolescentes com sintomas do trato urinário inferior.

Quem é Ubirajara Barroso Jr. - Urologista em São Paulo e Salvador, professor livre docente, chefe de urologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), professor adjunto de urologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. Fez fellow em urologia pediátrica no Children's Hospital of Michigan na Wayne State University e é o atual presidente da International Children's Continence Society (ICCS).? Barroso Jr. é precursor da técnica de eletroneuroestimulação sacral no tratamento da incontinência urinária infantil e cofundador da Global Continence, empresa responsável pela produção do Soluu™, um alarme inovador para xixi na cama. O urologista tem também mais de 150 artigos publicados, mais de 20 capítulos de livros, dois livros editados e um livro coeditado, abordando técnicas cirúrgicas inovadoras e novos tratamentos para a incontinência urinária diurna e noturna em crianças. É conferencista nacional e internacional, divulgando a técnica de eletroestimulação e outras desenvolvidas por ele ao redor do mundo.