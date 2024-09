Após o desfralde, muitos pais convivem com episódios de "xixi na cama" feito por seus filhos. Mas até qual idade é normal isso acontecer? Também chamado de enurese, pode ser bastante incômodo para a família, principalmente quando passa dos cinco anos de idade. Esse problema afeta cerca de 10% das crianças entre cinco e 17 anos e, se não for tratado de forma adequada, pode impactar na autoestima da criança, causar problemas emocionais e gerar estresse familiar.

De acordo com a pediatra do Prontobaby Méier, Milena Blanco Messeder, todas as crianças, mesmo as sem comorbidades, podem apresentar episódios isolados. “Consideramos o termo enurese noturna quando o paciente apresenta micção involuntária durante o sono ao menos duas vezes por semana, quando em idade na qual o controle esfincteriano habitualmente está presente, que seria nos maiores de cinco anos de idade”, comenta a médica, ao sinalizar que esses episódios também podem acontecer devido a uma demora no amadurecimento da criança e de sua região do cérebro chamada de locus coeruleus.

“O atraso da maturação neurológica responsável pelo controle vesico-esfincteriano pode acontecer, principalmente em meninos, e normalmente está associada a outros distúrbios, como o atraso para falar e andar. Normalmente a criança é acompanhada pelo pediatra. Caso o atraso ultrapasse o esperado para a idade, deve ser investigado”, comenta.Existem aqueles que têm o chamado sono pesado e, em sua maioria, não são capazes de acordar com o estímulo para esvaziar a bexiga. Diante dessa situação, Milena sugere aumentar o consumo de água durante o dia e limitar após o jantar, micções diurnas regulares sem prender a urina por mais de três horas e esvaziar a bexiga antes de dormir.



“A micção noturna programada é outra opção. Normalmente a dificuldade para acordar dessas crianças ocorre principalmente no primeiro terço do sono, por isso, acordá-la após três horas para ir ao banheiro é uma estratégia. O reforço positivo é muito importante em todos os casos e a criança não deve ser punida pelos escapes”, esclarece.







Na maioria das vezes, episódios de xixi na cama ocorrem devido ao atraso de maturidade e tende a melhorar com a idade, mesmo sem nenhum tipo de intervenção. “A incidência de enurese noturna em crianças de cinco anos varia em torno de 15%, enquanto em um adolescente de 15 anos é em torno de 1%. À medida em que o tempo passa, se faz menos presente. Aos sete anos é o início da vida escolar dos pequenos e aqueles que apresentam incontinência noturna podem sofrer grande impacto na socialização. Portanto, o problema deve ser investigado para que seja realizado o tratamento necessário para a resolução”, recomenda a especialista.