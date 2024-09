O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é uma condição neurobiológica que afeta o comportamento, causando dificuldades de concentração, impulsividade e hiperatividade. De acordo com a Associação Brasileira do Déficit de Atenção (ABDA), o número de casos de TDAH variam entre 5% e 8% a nível mundial. Devido a essa alta prevalência, cada vez mais estratégias de conscientização para o diagnóstico e tratamento corretos têm sido implementadas em todo o mundo.



Acaba de ser aprovada pela câmara, no município de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, a Lei Municipal Nº 7.734/2024 que instituiu agosto como o mês de conscientização do TDAH. De acordo com o psicólogo, membro do projeto neurogenomic e vinculado à Logos University International (UniLogos), Leonardo Vieira, autor da lei, o projeto tem como objetivo aumentar o acesso à informação.





O projeto de lei surgiu principalmente porque Leonardo, como explica, tem contato com muitas pessoas com TDAH e compreende que é necessário uma conscientização maior sobre a condição.

"Agosto já é um mês colocado pela Organização Mundial de Saúde como mês de conscientização de TDAH, mas trazer isso ao município como lei fortalece esse movimento. O impacto esperado era que a instituição pública se manifestasse de modo a perceber que é necessário um amparo ao tratamento de pessoas com TDAH e salvar vidas, para que mais pessoas tenham informação através dos meios de comunicação e busquem ajuda”, conta.