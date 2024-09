Estudo reforça o fato de que muitas pacientes com câncer de mama poderão ser tratadas com menos sessões, sem prejuízo da eficácia

Cerca de 90% dos casos de câncer de mama são tratados com radioterapia. Em muitos países, o tratamento padrão de pacientes com câncer de mama localizado e em fase inicial prevê 25 sessões diárias de dois Gy (abreviação da unidade da dose de radiação aplicada). Um estudo francês apresentado neste domingo (15/9) no Congresso da Sociedade Europeia de Medicina Oncológica (em inglês, Esmo 2024), na Espanha, mostrou que 15 sessões de radioterapia hipofracionada têm a mesma eficácia que o tratamento convencional num subgrupo significativo de pacientes.

De acordo com o médico oncologista da Oncologia D’Or e pesquisador do Instituto D’Or de Ensino e Pesquisa, Daniel Musse Gomes, o estudo reforça o fato de que um número grande de pacientes com câncer de mama poderá ser tratada com menos sessões sem prejuízo da eficácia. Desta maneira, mais mulheres poderão usar o mesmo aparelho de radioterapia, o que reduzirá o tempo de espera para o início do tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS).



“Os estudos sobre a redução de frações de radioterapia são de interesse na saúde privada, mas de adoção necessária e urgente na saúde pública, permitindo uma solução rápida para o problema das longas filas de espera para o tratamento e das grandes distâncias que muitas vezes as pacientes percorrem até as clínicas e os centros oncológicos”, explica o médico. Em alguns casos, existem pacientes que já conseguem se tratar com apenas cinco sessões de radioterapia.O câncer de mama é o mais incidente entre as mulheres brasileiras, sem considerar o câncer de pele não melanoma . Este ano, o Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima que serão diagnosticados 74 mil casos. A incidência e a mortalidade pela doença crescem progressivamente a partir dos 40 anos.

O trabalho científico, coordenado por pesquisadores do Institut Gustave Roussy, envolveu 1.221 mulheres, com idade média de 58 anos, que já haviam realizado cirurgia para a ressecção do câncer de mama, das quais 45% tinham feito mastectomia e 82,8% esvaziamento axilar com uma média de 12 linfonodos removidos, incluindo pacientes com acometimento nesses linfonodos. Do universo pesquisado, 607 mulheres receberam radioterapia pelo tratamento padrão e 614 radioterapia hipofracionada no tórax, nos linfonodos ou na mama.

Após cinco anos de acompanhamento, os resultados da radioterapia hipofracionada em casos de câncer de mama localizado e em fase inicial foram semelhantes ao tratamento convencional, sob o aspecto do risco do surgimento de linfedemas nos braços. Também mostrou ser uma opção segura em relação à recidiva no local de origem e nas regiões distantes do tumor e à sobrevida global das pacientes.