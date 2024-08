Entre os fatores que influenciam o desenvolvimento do câncer de mama, estão início precoce de menstruação, obesidade, alimentação inadequada, não ficar grávida (ou ficar após os 30 anos), não amamentar, uso de anticoncepcionais e mutações genéticas

O câncer de mama tem crescido entre as mulheres mais jovens. Entre os fatores que predispõem à condição estão: início precoce de menstruação, obesidade, alimentação inadequada, não ficar grávida (ou ficar após os 30 anos), não amamentar, uso de anticoncepcionais e mutações genéticas.



De acordo com o médico, professor e PhD em oncologia, Wesley Pereira Andrade, antes as meninas começavam a menstruar por volta dos 14 anos de idade. “Entretanto, hoje em dia, começam a menstruar por volta dos nove, dez anos de idade. Temos uma antecipação na idade de início da exposição estrogênica. Como o câncer de mama é estrogênio dependente, nós temos uma antecipação desse estímulo proliferativo celular. Isso vai causar uma aceleração da divisão celular em uma idade muito precoce, podendo trazer o início do câncer mais cedo”, adverte.



Além disso, o especialista indica as mutações genéticas (BRCA1, BRCA2, TP3), o que muito aumenta a idade de câncer e, a cada geração, há um volume de antecipação. “Então, suponhamos que a mãe (com mutação genética) teve câncer de mama na casa dos 40 anos de idade. A geração das filhas tende a ter câncer cerca de oito e dez anos mais cedo (o que chamamos de fenômeno de antecipação, onde a cada geração, esse câncer relacionado a genes mutantes tende a ocorrer em idade mais precoce). Além disso, teremos também alterações referentes à gravidez”, comenta ele, que prossegue lembrando que “a gravidez tem um fator mais importante na proteção contra o câncer de mama quando ela ocorre antes dos 30 anos de idade. E, de acordo com os fatores sociais e profissionais, a gravidez tem sido cada vez mais postergada.”



O aumento da obesidade também leva a maiores níveis de estrógeno circulantes, bem como a um estado pró inflamatório, o que é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer. Somado a isso, uma alimentação inadequada, com substâncias ultraprocessadas, além do uso de anticoncepcionais, aumentam o peso na balança dos fatores de riscos para o desenvolvimento de câncer de mama, em uma idade cada vez mais precoce.



Rastreamento



Formalmente, a antecipação do check-up, o chamado rastreamento, está indicado para pacientes de alto risco genético, que têm a mutação diagnosticada ou a mutação altamente provável. A mutação dos genes BRCA1, BRCA2, Tp53 e PALB2 é o principal fator que leva à antecipação do rastreamento, podendo começar a partir dos 20 anos de idade para pacientes com mutação de Tp53 ou a partir dos 25 anos de idade para quem tem a mutação do BRCA1, BRCA2.



Já para os demais casos em que o médico entende que a paciente tem um alto risco, não existe uma recomendação formal de antecipar o início do rastreamento para antes da escolaridade, salvo os casos de risco familiar aumentado, com uma tendência a começar 10 anos antes do caso mais jovem da família.



Prevenção



Desses fatores, alguns são modificáveis, outros não são modificáveis. “Não é modificável a idade do início da menstruação. Entretanto, é modificável as questões referentes à alimentação, o estilo de vida, a prática de atividade física e a dinâmica de se perder peso. Dito isso, vamos ter então como estratégias a perda de peso, a prática de atividade física e a alimentação saudável como as principais medidas de redução de risco de se ter câncer de mama e de se ter outros tipos de câncer”, aponta Wesley.