No mês em que se comemora o Dia dos Pais, é natural que os filhos queiram demonstrar seu amor e gratidão através de presentes e momentos especiais. Uma alternativa para agradar em cheio é incentivar os papais a se cuidarem mais através de tratamentos de beleza.





Segundo o médico e empresário Stanley Bittar, CEO da Stanley´s Holding, que atua em setores como educação, saúde, beleza, bem-estar, tecnologia, investimento, fintechs e startups, foi-se o tempo em que os homens, mesmo com alguns complexos relacionados à aparência, tinham vergonha de se cuidar. “Recebemos diariamente homens das mais diversas idades que querem investir em si mesmos e melhorar a autoestima. Boa parte deles deseja combater a calvície capilar, outros querem uma barba mais cheia e, ainda, há os que desejam lidar com o envelhecimento de forma mais amena, aproveitando tudo que as inovações na área de estética vêm possibilitando”, explica.





De acordo com Stanley, o Dia dos Pais costuma ser uma data em que os filhos resolvem presentear os papais com autoestima. “Temos casos em que eles decidiram fazer o transplante capilar por causa dos filhos, inclusive. Ninguém costuma pensar muito nisso, mas quando um pai sente vergonha de estar calvo, isso também acaba afetando sua relação familiar. Quando ele resolve o problema, passa a se sentir mais forte e confiante, o que se reflete em todos ao seu redor”, avalia.





O médico e empresário cita o caso de Éder, um paciente que começou a perder o cabelo após os 30 anos e que continuamente recebia pedidos da filha para deixar o cabelo crescer. “Ele nos contou que isso afetava muito sua autoestima, pois as pessoas pareciam rotulá-lo o tempo todo e sua filha pequena queria vê-lo com cabelo e ele sabia que sem o transplante capilar não conseguiria. A história dele nos comoveu, nós o presenteamos com o tratamento e ele conseguiu viver sua transformação”, conta Stanley.





O médico ressalta que é importante oferecer apoio para que homens que queiram buscar bem-estar e melhorar a aparência possam fazer isso sem ser taxados de alguma forma. “Estamos falando em melhorar a saúde como um todo, pois quem cuida da própria aparência se sente melhor para cuidar de todo o resto."



Sugestões de tratamentos que podem melhorar a autoestima dos pais:





Transplante capilar: procedimento ideal para resolver o problema da calvície



Transplante de barba: para quem deseja ter uma barba mais cheia e sem falhas



Botox: alivia as linhas de expressão



Preenchimento dérmico: melhora olheiras, linhas de marionete e outras áreas da face



Skinbooster: estimula uma profunda hidratação, suavizando rugas e linhas finas



Sculptra: o bioestimulador de colágeno ajuda a conquistar uma pele mais firme