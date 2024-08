Jovens garotas têm compartilhado uma receita que seria um método eficaz para emagrecer: a água de girino. Na verdade, ela não envolve nenhum sapo: o nome se dá pela aparência das sementes de chia na água, que lembram os pequenos anfíbios. O modo de fazer é bem simples: basta jogar água quente em uma quantidade de sementes, para que elas formem um gel, e acrescentar suco de limão.





“Dica de saúde do dia. Se você não colocar água em suas sementes de chia antes de consumi-las, suas sementes de chia vão se expandir em seu estômago, causando bloqueio, o que significa que você ficará constipado. Isso só vai atrapalhar seu sistema digestivo, então coloque um pouco de água em suas sementes de chia, deixe-as expandir, depois adicione a sua aveia e depois coloque no seu smoothie. De nada”, disse um perfil.





Outra usuária do TikTok contou que perdeu três quilos com a água de girino. “Posso confirmar que funciona para perda de peso. Isso me dá ânsia de vômito, mas vale a pena", diz um vídeo, se referindo à textura gosmenta da mistura.





As sementes de chia contêm altos níveis de fibras e proteínas, sendo ótimas opções para dietas de perda de peso, pois aumentam a sensação de saciedade. Elas também possuem nutrientes que podem ajudar a reduzir a pressão arterial e os níveis de colesterol.

Ou seja, é seguro ingerir a mistura, que também ajuda a hidratação. No entanto, existem riscos na popularização desse tipo de receita.

Riscos

Essa não é a primeira receita milagrosa que viraliza no TikTok. Meses antes, as tendências eram “Rice-Zempic” e “Oat-Zempic”, que nada mais era do que misturar arroz ou aveia com água e suco de limão. Assim como a água de girino, a promessa era que ingerir esse tipo de mistura reduziria o apetite, ajudando assim na perda de peso.





Esse tipo de receita pode ser um gatilho para transtornos alimentares. Isso porque, ao ver a água de girino sendo indicada por influenciadoras, muitas meninas podem passar a pular refeições e até substituir a alimentação pela mistura só para perder peso.





Outro alerta que especialistas fazem é que o excesso do consumo de chia pode, na verdade, levar ao ganho de peso. Isso porque é um alimento rico em gordura. Por isso, a palavra-chave é moderação. Além disso, a ação da chia no organismo é a mesma se ingerida com água ou em um mingau ou com frutas, por exemplo. A diferença seria só a textura, que, como vimos, pode ser desagradável para muita gente.





Uma terceira colocação é que a ingestão de chia não supre a necessidade de ter uma dieta balanceada. Limitar a alimentação em poucos ingredientes pode ser prejudicial para a saúde intestinal. Além disso, faz com que a dieta fique mais difícil de se sustentar, aumentando as chances de episódios de compulsão alimentar.





Por fim, é importante lembrar que não existe uma fórmula mágica para o emagrecimento. Perder peso envolve seguir uma dieta bem balanceada, beber água e fazer exercícios.





