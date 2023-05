Chia: ingrediente versátil e benéfico para saúde e perda de peso

Lembre-se que a chia, rica em fibras, forma uma espécie de gel no estômago, aumentando o tempo de digestão dos alimentos e prolongando a saciedade. É, por isso, uma ótima opção para ajudar no emagrecimento. E para obter os benefícios da chia é recomendado consumir duas colheres de sopa por dia.

Mas também é preciso ter cuidado com o consumo da chia. É recomendado que as sementes sejam hidratadas ou misturadas com líquidos para evitar engasgos . E pessoas com colite ulcerativa e diverticulite devem evitar o consumo de alimentos ricos em fibras, incluindo a chia.