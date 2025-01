Xixi na cama: tratamento pode resolver o problema; saiba mais

Pesquisadores publicaram recentemente um estudo no periódico internacional "Sleep Medicine", que aborda o tratamento da enurese noturna, também conhecida como incontinência urinária noturna - condição em que uma pessoa, geralmente uma criança, urina involuntariamente durante o sono. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), esta condição acomete uma em cada dez crianças aos dez anos de idade. Esse problema pode causar constrangimento e afetar a qualidade de vida dos pacientes e suas famílias.

A enurese noturna pode ter impactos significativos no bem-estar da criança. Do ponto de vista médico, pode levar a problemas de sono, como despertares frequentes e sono fragmentado, resultando em cansaço e dificuldade de concentração durante o dia. Psicologicamente, a condição pode causar sentimentos de vergonha e baixa autoestima, afetando a confiança da criança. Socialmente, pode limitar a participação em atividades como festas do pijama e acampamentos, isolando a criança de seus pares, inclusive no ambiente escolar.

O objetivo da pesquisa foi entender como o tratamento bem-sucedido da enurese noturna afeta a estrutura do sono. Para isso, os pesquisadores analisaram um grupo de 100 crianças, com idades entre 5 e 12 anos, que sofriam de enurese noturna. Essas crianças foram acompanhadas ao longo de seis meses enquanto recebiam tratamento.

A metodologia utilizada incluiu a polissonografia, um exame que monitora diversas funções corporais durante o sono, como a atividade cerebral, os movimentos oculares e a respiração. Os pesquisadores também utilizaram questionários para avaliar a qualidade do sono e o impacto da enurese noturna na vida diária das crianças.

As descobertas da pesquisa mostraram que o tratamento bem-sucedido da enurese noturna não apenas reduziu os episódios de incontinência, mas também melhorou a qualidade do sono das crianças. Houve uma diminuição significativa nos despertares noturnos e um aumento no tempo total de sono. Além disso, as crianças relataram sentir-se mais descansadas e alertas durante o dia.

Rosana Cardoso Alvez, neurologista, neuropediatra e consultora médica em Polissonografia do Fleury Medicina e Saúde, é uma das coautoras do artigo. Ela destaca a importância dessas descobertas: "Este estudo demonstra que tratar a incontinência urinária noturna vai além de simplesmente evitar os episódios de incontinência. Melhorar a qualidade do sono das crianças tem um impacto positivo em seu bem-estar geral e em seu desempenho diário. Isso é crucial tanto para os pacientes quanto para os médicos que as tratam."

Em resumo, o estudo publicado no "Sleep Medicine" oferece novas perspectivas sobre os benefícios do tratamento da enurese noturna. “O artigo mostra que o tratamento da enurese noturna pode melhorar significativamente a qualidade do sono e a qualidade de vida das crianças afetadas por essa condição em vários aspectos”, afirma.

Como tratar a enurese

O tratamento da enurese noturna em crianças geralmente envolve uma combinação de abordagens comportamentais, médicas e, em alguns casos, o uso de dispositivos. Medidas comportamentais incluem o treinamento vesical, que incentiva a criança a urinar regularmente durante o dia e antes de dormir, e o reforço positivo, no qual a criança é elogiada e recompensada por noites secas. Também é comum reduzir a ingestão de líquidos algumas horas antes de dormir.

Alarmes de enurese são dispositivos que emitem um som ou vibração quando detectam umidade, ajudando a criança a acordar e ir ao banheiro. “Em alguns casos, medicamentos como a desmopressina podem ser prescritos para reduzir a produção de urina durante a noite, e anticolinérgicos podem ser usados para aumentar a capacidade da bexiga”, explica Rosana Cardoso Alves.

Terapia comportamental, incluindo técnicas de relaxamento e terapia cognitivo-comportamental, pode ser útil, especialmente se houver fatores emocionais envolvidos. O acompanhamento médico regular com um pediatra ou urologista é importante para monitorar o progresso e ajustar o tratamento conforme necessário.

A enurese noturna pode ter um impacto significativo no bem-estar da criança, afetando sua autoestima e causando constrangimento. É essencial abordar a condição com sensibilidade e apoio, garantindo que a criança se sinta segura e compreendida durante o tratamento.