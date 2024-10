Muitos homens sofrem em silêncio, acreditando que a perda de urina é algo "normal" com o passar dos anos

Você sente um leve vazamento ao rir? Talvez uma urgência incontrolável para correr ao banheiro, sem aviso? A incontinência urinária em homens é um problema muito mais comum do que se imagina, mas raramente falado abertamente. O silêncio que cerca esse tema pode ser quebrado, e quanto mais cedo isso acontecer, maiores são as chances de recuperar a qualidade de vida.



Muitos homens sofrem em silêncio, acreditando que a perda de urina é algo "normal" com o passar dos anos, ou que deve ser ignorado até que se torne impossível de suportar. Mas a verdade é que a incontinência urinária pode ter causas subjacentes sérias, que merecem atenção imediata. E o mais importante: há soluções.





Cirurgias prostáticas

De acordo com o urologista Alexandre Sallum, pacientes que já passaram por uma cirurgia na próstata, como a remoção da próstata por câncer (prostatectomia), é possível que a incontinência urinária seja um efeito colateral. Embora essas cirurgias sejam vitais para tratar condições graves como o câncer, elas podem afetar os nervos e músculos que controlam a bexiga.





“A incontinência pós-prostatectomia pode ocorrer em determinados casos, principalmente quando não tratados por equipe multiprofissional experiente, mas muitos homens não são preparados para isso. O bom é que, com o tratamento certo, a grande maioria consegue recuperar o controle total ou parcial da micção,” explica o urologista.





O especialista também destaca que as cirurgias mais modernas têm reduzido esses riscos, mas quando a incontinência surge, exercícios para fortalecer o assoalho pélvico e técnicas podem ser eficazes.





Bexiga hiperativa



Imagine acordar no meio da noite com uma vontade incontrolável de urinar. Ou sair de uma reunião correndo ao banheiro, preocupado com a possibilidade de um vazamento. A bexiga hiperativa é exatamente isso: uma urgência de urinar que não espera, que domina o seu dia.





A bexiga hiperativa é como um reflexo nervoso descontrolado. O cérebro envia sinais excessivos para a bexiga se contrair, mesmo que ela não esteja cheia. Isso resulta em um desejo súbito e quase incontrolável de urinar. "Infelizmente, muitos homens demoram a buscar ajuda por acreditar que esses episódios de urgência são normais com o envelhecimento. No entanto, tratamentos com medicamentos anticolinérgicos ou até neuromodulação, em casos mais graves, podem fazer uma enorme diferença", diz Alexandre.





Aumento da próstata



A hiperplasia prostática benigna (HPB), ou aumento benigno da próstata, é extremamente comum em homens mais velhos. À medida que a próstata cresce, ela comprime a uretra e dificulta o esvaziamento completo da bexiga, o que pode causar gotejamento ou perda involuntária de urina.





“Muitos homens acham que incontinência é algo que só ocorre em mulheres. Mas a verdade é que o aumento da próstata pode ser um dos principais causadores desse problema nos homens, especialmente de incontinência por transbordamento”, diz Alexandre.





A condição caracteriza-se como uma necessidade de ir ao banheiro com mais frequência e, mesmo assim, sentir que a bexiga nunca esvazia completamente. O tratamento pode incluir desde medicamentos que relaxam os músculos da próstata até procedimentos minimamente invasivos.





Prostatite



A prostatite pode surgir de uma infecção bacteriana ou, em casos crônicos, de inflamações de longa duração, e pode causar dor ao urinar, urgência e até vazamento de urina. A condição, quando não tratada, pode causar danos prolongados à função urinária. Ela cria uma inflamação constante que irrita a bexiga e os nervos ao redor.





O tratamento da prostatite depende da causa - antibióticos são utilizados em casos bacterianos, enquanto mudanças na dieta, redução de cafeína e exercícios podem ajudar nos casos crônicos.





Medicamentos



Alguns medicamentos podem ser vilões ocultos quando se trata de incontinência urinária. Diuréticos, usados para tratar pressão alta, insuficiência cardíaca e problemas renais, aumentam a produção de urina e podem contribuir para episódios de incontinência. Muitos pacientes não associam seus medicamentos à incontinência, mas essa é uma das causas mais fáceis de ajustar. Conversar com o médico para uma revisão da medicação pode ser suficiente para controlar o problema.





Em alguns casos, basta ajustar as doses ou trocar o horário de ingestão do medicamento para evitar que a incontinência atrapalhe seu dia a dia. Ignorar a incontinência urinária não fará com que ela desapareça. Pelo contrário, pode agravar a situação, além de comprometer a qualidade de vida. A melhor saída é buscar orientação médica para um diagnóstico preciso.





“Com uma abordagem certa e um plano de tratamento personalizado, você pode voltar a ter uma vida plena e sem as limitações impostas pela incontinência. E lembre-se: quanto mais cedo o problema for tratado, mais simples será a solução”, recomenda Alexandre Sallum.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia