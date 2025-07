Obra de viaduto na Cristiano Machado só deve ser entregue em 2027

A obra do viaduto no cruzamento das avenidas Cristiano Machado e Sebastião de Brito, no Bairro Dona Clara, Região Norte de Belo Horizonte, teve o prazo prorrogado para janeiro de 2027. A redefinição se deve a um atraso no cronograma de intervenções na Rua Oscar Castanheira, na interseção das avenidas, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

A nova data foi revelada pela PBH em resposta a um requerimento do vereador Pablo Almeida (PL), protocolado na Câmara Municipal. A Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), responsável pela execução do projeto, confirmou oficialmente o atraso e justificou que o cronograma foi impactado por interferências nas redes da Gasmig e da Copasa, o que exigiu a solicitação de um aditivo de prazo e a reprogramação das etapas seguintes.

De acordo com a Sudecap, até o momento, foram executados 48,05% do projeto. As etapas já realizadas incluem instalações de canteiro, demolições, fundações, estruturas de concreto e metálicas, além de estudos geotécnicos. A obra está orçada em aproximadamente R$ 90 milhões, com recursos provenientes do contrato de financiamento da Corporação Andina de Fomento e dos Recursos Ordinários do Tesouro.

Em nota enviada à reportagem do Estado de Minas, a prefeitura informou que, atualmente, está em andamento o remanejamento da rede da Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig), que precisa ser executada pela própria concessionária. “Esta fase faz parte do planejamento do empreendimento e os trabalhos de responsabilidade da prefeitura seguem após a conclusão dos serviços da Gasmig”, diz o texto.

A obra teve início no segundo semestre de 2023 e o primeiro prazo de conclusão dos trabalhos, naquele momento, era para o segundo semestre de 2026. Além da construção do viaduto, o projeto é tocado em paralelo às obras contra inundações, outro problema histórico da Cristiano Machado, e melhorias no entorno da estação de metrô, com foco na acessibilidade de pedestres.

A reportagem procurou a Gasmig para saber o prazo de conclusão da sua parte na obra e aguarda retorno.

Pacote de obras

A obra faz parte de um pacote de intervenções viárias para melhorar a mobilidade na Avenida Cristiano Machado. Nessa quarta-feira (16/7), foi liberada a circulação de veículos nos acessos do primeiro dos três viadutos a serem construídos nas interseções da Cristiano Machado. A avenida será redesenhada para melhorar o fluxo e eliminar semáforos, mirando especialmente na fluidez do tráfego, um dos gargalos da região.

O novo viaduto, batizado de “Sargento Roger Dias”, em homenagem ao policial morto durante uma abordagem em janeiro de 2024, já deve reduzir em até oito minutos o tempo de trajeto para quem passa pela região, segundo a Sudecap.

A expectativa é que, ao fim de todo o pacote de intervenções na avenida, os motoristas economizem cerca de 20 minutos no deslocamento, melhorando também a acessibilidade aos bairros das regiões Norte, Pampulha e Venda Nova. Ao todo, o investimento público ultrapassa R$ 400 milhões, somando recursos do Tesouro Municipal, da Corporação Andina de Fomento e do Fundo de Mobilidade Urbana (FMU).