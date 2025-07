Nova etapa de obras reduz trânsito na Cristiano Machado de madrugada

Quem passa pela movimentada Avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte, já percebeu que a via está em transformação. A partir das 23h desta terça-feira (8/7), a prefeitura inicia mais uma etapa das obras de mobilidade no Vetor Norte da cidade, com intervenções noturnas no cruzamento com a Avenida Saramenha, no bairro Guarani. O tráfego será parcialmente reduzido até as 4h30 da manhã seguinte - e assim seguirá pelos próximos 30 dias, sempre nesse horário, sem necessidade de desvios. O objetivo? Dar continuidade à construção de um novo viaduto que promete melhorar o trânsito e o acesso ao centro da capital.

As mudanças fazem parte de um conjunto de intervenções liderada pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), que pretende melhorar a mobilidade urbana de uma das regiões mais congestionadas de BH. Para garantir segurança e fluidez mesmo durante as obras, faixas de pano e placas foram instaladas para orientar motoristas e pedestres. Além disso, agentes da BHTrans, da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar farão o monitoramento constante da região.

Um novo caminho

A Cristiano Machado, que conecta importantes áreas da cidade ao Aeroporto Internacional de Confins, tem se tornado um verdadeiro canteiro de obras, tendo o novo viaduto na interseção com a Avenida Saramenha como apenas um desses projetos. Com investimento estimado em R$ 29,2 milhões, financiados por recursos da Corporação Andina de Fomento e do Tesouro Municipal, essa estrutura vai permitir que veículos vindos da Saramenha acessem diretamente a Cristiano Machado no sentido Centro - com mais fluidez e segurança.

Três outras obras de grande porte avançam simultaneamente na região. Entre elas, destaca-se o viaduto já parcialmente entregue na Avenida Waldomiro Lobo, também no bairro Guarani. A estrutura, batizada de Viaduto Sargento Roger Dias, em homenagem ao policial morto em serviço, tem duas faixas e promete reduzir em até oito minutos o tempo de trajeto no local. A obra, avaliada em R$ 104,8 milhões, ainda não está concluída: urbanização, paisagismo e ciclovias continuam em andamento.

Outra frente de trabalho significativa ocorre próximo à estação de metrô Primeiro de Maio, onde um novo viaduto ligará diretamente os bairros Primeiro de Maio e Dona Clara, reconfigurando o trânsito na região. Orçada em cerca de R$ 90 milhões, a obra está momentaneamente paralisada à espera do remanejamento da rede da Gasmig, condição essencial para o avanço das escavações. A entrega, antes prevista para este ano, foi adiada para 2026.

Já a trincheira entre a Avenida Vilarinho e a MG-10, uma das promessas mais aguardadas para a Cristiano Machado, ainda não saiu do papel. Com orçamento de R$ 161,6 milhões, a obra prevê a construção de um boulevard e passagens subterrâneas, além de requalificação urbana e melhorias no sistema de drenagem. A licitação foi concluída, mas a ordem de serviço ainda não foi assinada.

No meio do caminho, a vizinhança

Apesar dos avanços visíveis, há muitas queixas vindas dos moradores do entorno. Alguns relatos apontam o surgimento de rachaduras em imóveis, atribuídas às vibrações causadas pelas máquinas pesadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A prefeitura afirma estar acompanhando as queixas e promete intensificar a comunicação com os moradores, além de adotar medidas técnicas de mitigação sempre que necessário.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos