Uso de tecnologias avança na construção civil em 2025

A construção civil vive um momento de evolução significativa no Brasil. Com o avanço da Indústria 4.0, cresce o uso de tecnologias que ampliam a eficiência, a previsibilidade e a segurança nos projetos de engenharia e construção. Uma análise da Deloitte para o setor global indica que a integração digital é uma das principais tendências para 2025, impulsionada por soluções que transformam desde o planejamento até a operação das obras.

No país, o governo federal tem reforçado o tema ao lançar, recentemente, novos guias orientativos para apoiar a adoção de tecnologias como o Building Information Modeling (BIM) e a Internet das Coisas (IoT) na construção civil. A iniciativa busca melhorar a produtividade e a competitividade da indústria, aproximando o setor brasileiro dos padrões internacionais.

Esse movimento já encontra eco no mercado: levantamento da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) apontou que 81% das empresas do segmento de construção e incorporação no Brasil já utilizam o BIM em seus projetos, demonstrando um avanço importante rumo à digitalização.

Eficiência baseada em dados

Para Luís Malavasi, CEO da Monto Engenharia, a transformação digital no setor tem impacto direto na tomada de decisão. “Hoje, conseguimos acompanhar em tempo real o andamento dos projetos, o que nos permite agir de forma rápida e assertiva. Isso resulta em obras mais eficientes, com menos desperdícios e maior segurança para todos os envolvidos”, explica.

Esse avanço é possível graças ao uso combinado de tecnologias como IoT, inteligência artificial e automação, além de softwares que apoiam desde o controle de cronogramas e recursos até o compartilhamento de documentos e o monitoramento do progresso em campo. “Ferramentas que integram equipes e centralizam informações elevam a transparência e fortalecem a colaboração entre todos os envolvidos”, complementa Malavasi.

Ele destaca ainda o impacto das plataformas de modelagem 3D e coordenação multidisciplinar, que permitem detectar interferências antes mesmo do início da execução, reduzindo retrabalhos e tornando o planejamento muito mais preciso.

Tecnologias que transformam o dia a dia da Monto

No Grupo Monto, a digitalização tem sido incorporada ao fluxo de trabalho de maneira transversal, contemplando desde a engenharia civil até a montagem industrial. Softwares de gestão de projetos garantem o controle rigoroso de cronogramas, custos e recursos, enquanto soluções colaborativas integram áreas técnicas, operacionais e fornecedores em tempo real, promovendo agilidade e alinhamento.

Na indústria, simulações avançadas e análises de sistemas complexos ajudam a antecipar cenários críticos, dimensionar soluções e aumentar a segurança. Já plataformas específicas para modelagem e coordenação de plantas industriais possibilitam integrar dados técnicos e visuais, oferecendo uma visão consolidada que minimiza riscos durante a execução.

Além disso, sistemas ERP robustos apoiam o gerenciamento estratégico do Grupo, conectando as áreas administrativas e operacionais e fornecendo inteligência de negócios para decisões cada vez mais ágeis.

“Quando utilizamos dados para guiar nossas escolhas, conseguimos entregar projetos com mais qualidade, dentro do prazo e do orçamento. É esse nível de previsibilidade e eficiência que o mercado exige cada vez mais”, reforça Bruno Zanini, Presidente do Grupo Monto.

